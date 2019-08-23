MHP Genel Başkanı Yardımcısı Yalçın: "Malazgirt'te düzenlenecek program partiler üstü bir anlayış...
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MHP Genel Başkanı Yardımcısı Yalçın: "Malazgirt'te düzenlenecek program partiler üstü bir anlayış ve fedakarlığın tezahürüdür.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:29 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Yardımcısı Yalçın: " Malazgirt'te düzenlenecek program partiler üstü bir anlayış ve fedakarlığın tezahürüdür. Milletimizin bütün fertlerinin heyecan ve coşku içinde katılacağı, devletin her kademesinin temsil edileceği zafer kutlamaları sırasında parti bayrak, amblem ve flamaları bulundurulmayacak, sadece Türk bayrağı taşınacaktır." - ANKARA
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