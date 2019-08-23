Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Yardımcısı Yalçın: "Malazgirt'te düzenlenecek program partiler üstü bir anlayış...
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MHP Genel Başkanı Yardımcısı Yalçın: "Malazgirt'te düzenlenecek program partiler üstü bir anlayış...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Yardımcısı Yalçın: "Malazgirt'te düzenlenecek program partiler üstü bir anlayış ve fedakarlığın tezahürüdür.

MHP Genel Başkanı Yardımcısı Yalçın:

MHP Genel Başkanı Yardımcısı Yalçın: " Malazgirt'te düzenlenecek program partiler üstü bir anlayış ve fedakarlığın tezahürüdür. Milletimizin bütün fertlerinin heyecan ve coşku içinde katılacağı, devletin her kademesinin temsil edileceği zafer kutlamaları sırasında parti bayrak, amblem ve flamaları bulundurulmayacak, sadece Türk bayrağı taşınacaktır." - ANKARA

Malazgirt, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:29 Kaynak: İHA
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