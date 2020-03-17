MHP Genel Merkezi'nde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

MHP Genel Merkezi'nde koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler artırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:18 Kaynak: AA
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler artırıldı.
Parti binasına gelen ziyaretçiler, girişte vücut ısıları ölçüldükten sonra X-Ray cihazından geçiriliyor.
Girişteki dezenfektanlardan kullanan ziyaretçiler, parti binasında görüşeceği kişilere yönlendiriliyor.
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