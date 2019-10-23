MHP Genel Merkezi'nde Turan İlteber Yalçın için mevlit okundu
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MHP Genel Merkezi'nde Turan İlteber Yalçın için mevlit okunduANKARA - Ankara Kalesi'nden düşerek hayatını kaybeden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın için MHP Genel Merkezi'nde mevlit okutuldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:58 Kaynak: İHA
MHP Genel Merkezi'nde Turan İlteber Yalçın için mevlit okundu
ANKARA - Ankara Kalesi'nden düşerek hayatını kaybeden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın için MHP Genel Merkezi'nde mevlit okutuldu.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın'ın vefatının 7'nci gününde mevlit okutuldu. Ankara Altındağ'da bulunan Ankara Kalesi'nin surlarından yaklaşık 70 metre aşağıdaki kayalıklara düşen oğlu için okunan mevlitte Semih Yalçın taziyeleri kabul etti. Mevlide çok sayıda MHP'li katıldı.
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