MHP Genel Sekreter Yardımcısı Osmanağaoğlu, Tire'de istişare toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, son dönemde yaşanan gelişmelerin muhalefetin durumunu ortaya çıkardığını söyledi.

MHP İzmir İl Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, MHP İzmir Milletvekilleri Tamer Osmanağaoğlu ile Hasan Kalyoncu'nun katılımıyla Tire Toptepe'de istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Son dönemde yaşananların Türkiye'de ve dünyada birçok maskeyi düşürdüğünü kaydeden Osmanağaoğlu, şöyle dedi:

"Zillet ittifakını oluşturan partilerin ve particiklerin gerçek kimlikleri ifşa olmuştur. Zillet ittifakını ortaya çıkaran gücün hangi mekanizma tarafından yönlendirildiği ortaya çıkmıştır. Cumhur İttifakının güç kaybetmesi için yasa dışı örgütlerle hedef birlikteliklerini eylem birlikteliklerine döndürecek kadar gözü dönenlerin kirli ilişkileri, kimlerden medet umdukları, hangi devletin kuklalığına hazır oldukları her gün yeni bir örnekle karşımıza çıkmıştır. Değil Türkiye Cumhuriyeti Devletini, kendi partilerini bile yönetme beceri ve kabiliyetinden uzak olanların Türk milletine verebilecekleri hiçbir şey olmadığı bir kez daha açık olmuştur."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin duyurduğu "100 Yılda 100 Maddelik Anayasa Taslağı" konusuna da değinen Osmanağaoğlu, çalışmanın büyük önem taşıdığını belirterek, şöyle dedi:

"Her fırsatta anayasa değişikliğinden bahsedip Türk milletinin önüne hiçbir somut metin koyamayanlara inat Milliyetçi Hareket Partisi, 100 maddelik anayasa teklifini ana hatlarıyla kamuoyu ile paylaşmıştır. Uzlaşma kültürünün hakim olmasını ve Türk milletinin kültürel değerlerine uygun, devlet gelenekleriyle uyumlu, çağın gereklerini karşılayan yeni anayasa ihtiyacına cevap vermeyi milli bir vecibe olarak gören Milliyetçi Hareket Partisinin teklifi hepimizi gururlandırmış, büyük Türk milletini de umutlandırmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılında yeni bir anayasayı büyük Türk milletine kazandırmayı tarihi, tarihi ahlaki ve milli bir sorumluluk olarak gören partimizin anayasa teklifinin başlangıç kısmında yer alan 'Allah'ın lütfu, kardeşlik ruhu ve vatan sevgisiyle varlık bulmuş biz Türk milleti' düsturu geleceğin lider ülke Türkiye'sinin de şifreleri olarak karşımızda durmaktadır."

MHP'nin İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ise yaptığı konuşmada, İzmir'in düşmanın denize döküldüğü bir kent olduğunu belirterek, Ülkücü Hareket'in daima nöbette olduğunu söyledi.

Fitnecilerin başarılı olamayacağını aktaran Kalyoncu, "Türkiye ve Türklük düşmanları neden MHP'ye saldırıyor? Çünkü MHP Türk milletinin ve Türk devletinin kalbidir. Bu kalbi her şart ve zeminde yaşatacak olan da bizleriz." ifadelerini kullandı.