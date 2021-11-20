MHP'Lİ OSMANAĞAOĞLU PKK İLE KÜRT KARDEŞLERİMİZİ EŞİTLEMEK KÖR TUZAKTIR - Son Dakika

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, PKK ile Kürt kökenli kardeşlerimizi eşitlemek, milleti inkar eden, Türkiye'nin altını dinamitleyen kör bir tuzaktır. Bu tuzağa hiçbir sağduyulu vatandaşımız itibar etmeyecek dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayata geçirdiği 'Adım Adım 2023 İl İl Anadolu' programı kapsamında parti heyeti, Batman'da STK başkanlarıyla bir araya geldi. MHP heyetinde İzmir Milletvekili, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve MYK üyesi Tamer Osmanağaoğlu ve MHP MYK üyeleri Muhammed Köse, Ali Uçak ile Bahadır Alperen yer aldı. Programda heyet adına söz alan MHP İzmir Milletvekili Osmanağaoğlu, Adı asırlar önce bengü taşlara kazınan büyük Türk milleti ne zaman bir badire ile karşılaşsa Türk milliyetçileri 'Buradayım' demiş. Türk devleti ne zaman birbiri ardına tuzaklar çekilmeye çalışılsa o tuzaklar, Milliyetçi Hareket Partisi tarafından bozulmuştur. Biliyoruz ki bu büyük milletin kaynağı ve kavgası bugün de aynıdır, değişmemiştir. Milliyetçi hareket Partisi, genel başkanımız Devlet Bahçeli'nin liderliğinde bugün de hem siyasi geleneğimizi sürdürmekte, Türk milleti için hayati meselelere temas etmekte hem de Türkiye'nin lider ülke olması için gereken bütün şartları yerine getirmektedir. İşte 'Cumhur İttifakı', bu hassasiyetin neticesinden biridir dedi.

MHP'li Osmanağaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü

İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu hassasiyetlerimizin şekillendirdiği bir sistemdir. Liderimiz sayın Devlet Bahçeli'nin şahsında mücessem hale gelen devletin ağır gölgesi, Ankara merkezli bir medeniyet tahayyülü kuranlara güven verdikçe gün yüzü göremeyeceklerini şer birlikteliği de iyi bilmektedir. Onlar da 'Cumhur İttifakı'nın çizdiği tablonun Türkiye düşmanları için kabus, Türkiye için müjde hüviyetinde olduğunu göstermektedirler. Mukaddesatımıza el uzatanların, birliğimize kastedenlerin, geleceğimizi karartmaya çalışanların karşısında 'Cumhur İttifakı', cumhurun yani sizlerin verdiği güç ile varlığı aşılmaz bir set gibi durmaya devam edecektir. Kürt kökenli kardeşlerimiz, milletimizin kopmaz birer mensubudur. PKK ile Kürt kökenli kardeşlerimizi bir ve aynı görmek tam bir cinayettir. Terör örgütünün gayesi, varmak istediği menfur aşama da esasen budur. PKK ile Kürt kökenli kardeşlerimizi eşitlemek, milleti inkar eden, Türkiye'nin altını dinamitleyen kör bir tuzaktır. Bu tuzağa hiçbir sağduyulu vatandaşımız itibar etmeyecek.