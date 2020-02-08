MHP Genel Sekreteri Büyükataman:

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Bugün Türk Milliyetçileri için bir onur ve Türk milleti için hayati bir dönüm noktası olan Milliyetçi Hareket Partisinin kuruluşunun 51'inci yılını yaşıyoruz" dedi.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP'nin 51'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle yazılı bir açıklama yaptı.



MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP kurulma dönemine ışık tutan bir yazı kaleme aldı. Türk siyasetinde geçen 51 yılı aktaran Büyükataman, "İlhamını üç bin yıllık Türk medeniyet tasavvurundan alan, felsefesini Orhun Anıtlarında somutlaştıran Türk Milliyetçiliği anlayışının modern fikir hareketi hüviyeti kazanması, 19'uncu yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşmiştir. Türk Milliyetçiliğinin bir kadro ve fikir partisi yapısına dönüşerek siyasi hayatımızdaki güzide yerini alması Milliyetçi Hareket Partisiyle mümkün olmuştur. 1948'de Millet Partisi'yle başlayan doğuş, Cumhuriyetçi Millet Partisi ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisiyle doğruluşa, buradan da Milliyetçi Hareket Partisine adım adım, aşama aşama, perde perde ulaşmıştır. Türk Milliyetçiliğinin tek siyasi temsilcisi olan partimiz 8-9 Şubat 1969 tarihinde Adana'da yapılan genel kongrede Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin adını Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirmesiyle kurulmuştur. Ardından toplanan ilk Genel İdare Kurulu'muzda ise partimizin amblemi 'üç hilal' olarak kararlaştırılmıştır. Siyasi hayatımızın yol haritasını çizen, elden ele mücadeleyi sürdüren, demokrasiye ve millete muhabbetten bir an olsun ayrılmayan dava ve siyaset büyüklerimizi, tüm şehitlerimizi bu vesileyle bir kez daha hürmetle anıyorum. Merhum Mareşal Fevzi Çakmak'a, merhum Osman Bölükbaşı'na ve elbette merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'e Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.



Büyükataman, Türk milliyetçileri için onurlu ve Türk milleti için hayati bir dönüm noktası olarak nitelendirdiği kuruluş günü hakkında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de sözlerine değindi. Büyükataman, "Bugün Türk Milliyetçileri için bir onur ve Türk milleti için hayati bir dönüm noktası olan Milliyetçi Hareket Partisinin kuruluşunun 51'inci yılını yaşıyoruz. Şan ve şerefle dolu 51 yıl. Türklüğe adanmış 51 yıl. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin veciz ifadesi ile: 'Partimizin yaşı 51'dir, siyasetimizin yaşı 72'dir, davamızın yaşı Türklüğün yaşıyla eştir, eşittir'. Türk'ün cihana nizam verme ülküsüne inanmış olan ecdadımızın kutlu davasını devam ettiren ve ettirecek olan Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in kıymetli temsilcileridir" ifadelerine yer verdi.



Türk milletinin Milliyetçi Harekete olan ihtiyacının farkında olduklarını aktaran Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisi kurulduğu günden beri vatan ve millet sevdalılarının buluşma noktası, Türk Milliyetçiliği fikrinin okulu haline gelmiştir. Bu okulun ülke çapında uyandırdığı milli şuur sayesindedir ki Büyük Gazi'den sonra unutturulmaya çalışılan Türklüğün medeni vasfı milletimize yeniden hatırlatılmıştır. Yine bu okul sayesindedir ki milletimiz, içine çekilmeye çalışıldığı küçük millet olma kompleksinden uzaklaştırılmıştır. Ecdadını daha iyi tanıyan milletimiz, daha büyük işler yapacağına inanmış ve Milliyetçi Hareket'in Türklüğün yüceliğini hatırlatan söylem ve eylemleri sayesinde ayağa kalkmıştır. Tam da bu sebepledir ki partimiz, kurulduğu günden beri iftiralara uğramış; Türk ve Türkiye düşmanlarının öncelikli hedefi haline gelmiştir. Tarih boyunca Türk Milliyetçilerinin yaptığı üzere camiamız da göğsünü her türlü saldırıya siper etmiş, Hakk'ın vadettiği günlerin yakın olduğuna iman etmiştir. Çok şükür ki Türk'üm demenin neredeyse ayıp olduğu, Türkiye dışındaki Türklere sevgi beslemenin ise suç olduğu o acı günlerden bu güzel günlere gelinmiştir. Hakk'ın vadettiği günlere, gerçek şafağa ise henüz ulaşılmış değildir. Bu iman ve inançla mücadelemize devam edeceğimizin bilinmesini isteriz. Türk milleti kutlu hedefe doğru ilerledikçe önümüze daha büyük engellerin çıkacağının farkındayız. Bu engelleri aşacak güce ve donanıma da sahibiz. Türk milletinin, Milliyetçi Hareket'e olan ihtiyacının şuurundayız" açıklamalarında bulundu.



51'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle kaleme aldığı yazının son bölümünde Büyükataman, 'Kızıl Elma' olarak nitelendirilen 2023 ve 2053 hedeflerine sağlam adımlarla yüründüğünü ise "Milliyetçi Hareket, kaderini Türk milletinin kaderiyle eşitlemiş bir davanın adıdır; Türk milletinin sadık hizmetkarı, ülküdaşı olmaya devam edecektir. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin kızıl elmamız olarak gösterdiği '2023 bölgesinde lider ülke Türkiye' ve '2053 küresel güç Türkiye' hedeflerine ulaşmak için durmak, dinlenmek, yorulmak bilmeden çalışma azmindeyiz. Başaracağımıza olan inancımız ise tamdır. Çünkü Allah bizimledir" şeklinde ifade etti. - ANKARA