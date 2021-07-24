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MHP Genel Sekreteri Büyükataman Bursa'da partisinin hizmet binası açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Sekreteri Büyükataman Bursa'da partisinin hizmet binası açılışında konuştu Açıklaması

24.07.2021 19:10
MHP Genel Sekreteri Büyükataman Bursa'da partisinin hizmet binası açılışında konuştu Açıklaması, System.String[]

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, tarihin hiçbir döneminde olmayan ölçüde her alanda ve her anlamda çok ciddi bir kuşatmayla bugün karşı karşıyadır.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, tarihin hiçbir döneminde olmayan ölçüde her alanda ve her anlamda çok ciddi bir kuşatmayla bugün karşı karşıyadır. Ne pahasına olursa olsun bu kuşatmayı yarmak zorundayız." dedi.

MHP Nilüfer İlçe Başkanlığı Akçalar Mahalle Temsilciliği hizmet binası açılışında konuşan Büyükataman, Türkiye Cumhuriyeti devletinin 3 temel vazgeçilmezi olduğunu, bunların da terörle mücadele, iç ve dış tehditlerin üstesinden gelme ve dış politikada maruz kalınan tehditle tehlikeleri bertaraf etme olduğunu söyledi.

Bunların devletin kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Büyükataman, her dönem bu 3 kırmızı çizgiyi önceleyen bir siyaset anlayışı ve tercihini ortaya koyduklarını kaydetti.

Büyükataman, 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti devletinin maruz kaldığı kalkışma sonrası AK Parti ile Cumhur İttifakı'nı oluşturduklarını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin maruz kaldığı tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek, beka sorununu ortadan kaldırmak, 40 küsur yıldır bu necip milletin ve ülkenin başına musallat edilmiş olan terör belasının üstesinden gelmek adına, her türlü hesabı kitabı bir kenara bırakarak kapalı kapılar ardından hiçbir pazarlık yapmaksızın, devletimizin geleceğine olan inancımız ve taşıdığımız kaygılar nedeniyle aziz milletimizin emanetçisi olan Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhur İttifakı'nı oluşturduk." diye konuştu.

ABD'de "Türk Demokrasi Platformu" adı altında bir kurum oluşturulduğunu dile getiren Büyükataman şöyle devam etti:

"Bu platformu oluşturanlar içerisinde kimler yok ki? Amerika'da aklınıza gelen, yıllardır Türk ve Türkiye düşmanlığıyla ismi herkesçe bilinen şahıslar başta olmak üzere pek çok Türkiye'ye hasım çevrelerin yer aldığı bir platform oluşturdular.

Bunlar Türkiye'ye demokrasi getireceklermiş, bunlar Türkiye'deki insan hakları ihlallerinin önünü alacaklarmış, bunlar Türkiye'ye hukuk dersi vereceklermiş... Hadi oradan, siz kimsiniz? Gittiğiniz her yere bugüne kadar ölüm götüren, kan ve gözyaşından başka bir şey taşımayan, çoluk çocuk demeden, kadın kızan demeden binlerce masumun kanına giren sizler kim oluyorsunuz da Türkiye'de demokrasi dersini, hukukun üstünlüğünü güya insan hakları ihlallerini bertaraf etmek için platform kuruyorsunuz."

Tehlikenin büyük ve vahim olduğuna dikkati çeken Büyükataman şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti, tarihin hiçbir döneminde olmayan ölçüde her alanda ve her anlamda çok ciddi bir kuşatmayla bugün karşı karşıyadır. Ne pahasına olursa olsun, bu kuşatmayı yarmak zorundayız. Ülke olarak, millet olarak varsa eksikliklerimiz, bunu günü geldiğinde gidermek, günü geldiğinde birilerine ders vermek icap ediyorsa dersini sandıkta vermek olgunluğuna ve ferasetine sahibiz. Başkalarının aklına ihtiyacımız yok, başkalarının yönlendirmesiyle hareket edebilecek bir çadır devlet de değiliz. O itibarla önümüzdeki bu süreci, Türkiye Cumhuriyeti devletinin maruz kaldığı bu tehdit ve tehlikeleri göz ardı etmeksizin değerlendirmekle mükellefiz."

Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Cumhuriyeti, İsmet Büyükataman, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP Genel Sekreteri Büyükataman Bursa'da partisinin hizmet binası açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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