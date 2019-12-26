MHP Genel Sekreteri Büyükataman: "Çizgimiz, daima milli menfaatler doğrultusundadır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP Genel Sekreteri Büyükataman: 'Çizgimiz, daima milli menfaatler doğrultusundadır' - Son Dakika

MHP Genel Sekreteri Büyükataman: "Çizgimiz, daima milli menfaatler doğrultusundadır"

6 saat önce

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisinin ve Sayın Genel Başkanının siyasi çizgisinde en ufak bir sapma, eğilme, bükülme, yalpalama, yan çizme söz konusu değildir.

MHP Genel Sekreteri Büyükataman:

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisinin ve Sayın Genel Başkanının siyasi çizgisinde en ufak bir sapma, eğilme, bükülme, yalpalama, yan çizme söz konusu değildir. Çizgimiz, daima milli menfaatler doğrultusundadır." açıklamasında bulundu.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin etrafında kenetlendiğini ve Türk devletini parçalamak, millete diz çöktürmek isteyenlerin rüyalarını kabusa çevirdiğini belirtti.

Bahçeli'ye 15 Temmuz'dan sonra farklı bir siyasi çizgi takip ettiği, daha önce söylediklerini inkar ettiği gibi kafa karıştırıcı ve gerçeklerle arasına duvar örmüş ifadelerle saldırıldığını kaydeden Büyükataman, Bahçeli'nin itibarını, doğrudan doğruya büyük Türk milletinin takdir ettiğini dile getirdi.

İsmet Büyükataman, Bahçeli'nin, Kanal İstanbul'a ilişkin "Sosyal medyada ihanet ve melanet servisi yapan CHP'li, FETÖ'cü, PKK'lı ve İP'çi trollere, siyasi iflas yaşayanlara, mensubiyet buhranına kapılanlara diyeceğim son olarak şudur: Bizim tarafımız Türkiye'dir. Bizim takdirimiz, Türk milletinin tercih ve beklentileridir." sözlerini hatırlattı.

Büyükataman, şöyle devam etti:

"Milliyetçi Hareket Partisinin ve Sayın Genel Başkanının siyasi çizgisinde en ufak bir sapma, eğilme, bükülme, yalpalama, yan çizme söz konusu değildir. Çizgimiz, daima milli menfaatler doğrultusundadır. Dün de bugün de ne milletin faydasına olmayan bir yerde bulunduk ne de milletin faydasına olmayan bir eylemin altında imzamız vardır. Bu uğurda gazete süsü verilmiş kağıt parçalarında, haber sitesi görünümlü fitne yuvalarında yuvalanan, ederi 1 dolar olan kalem uşaklarının yazdıkları, çizdikleri ile ilgilenmemekteyiz. Hele sosyal medyayı kara propagandalarının mecrası haline getiren ve Türkiye gündemini belirlediklerini zanneden 'trol' ve 'troliçe'ler kendileri çalıp, kendileri oynamaktadır."

İsmet Büyükataman, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MHP'li Büyükataman: MHP ve genel başkanının siyasi çizgisinden sapma söz konusu değil
Son dakika: Erdoğan: Kanal İstanbul'u gerekirse milli bütçeyle de yaparız Erzurum Atatürk Üniversitesi, Türkiye'nin ilk milli ilacını geliştirdi West Ham United, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 30 milyon euro önerecek

Son Dakika Haberleri
19:50 Muğla'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
19:50 "11. İstanbul Edebiyat Festivali" - Son Dakika
19:46 Adıyaman'ın Sincik ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
19:46 Isparta Jandarma Komutanı Ağaoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
19:40 Erzincan'da Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı - Son Dakika
18:26 Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti! - Son Dakika
18:22 Başını yere vurduktan sonra ölen bankacının 3 gün sonra cesedi bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 19:55:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Genel Sekreteri Büyükataman: "Çizgimiz, daima milli menfaatler doğrultusundadır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]