MHP Genel Sekreteri Büyükataman: "Cumhur İttifakı, istiklal ve istikbalimizin teminatıdır" - Son Dakika

MHP Genel Sekreteri Büyükataman: "Cumhur İttifakı, istiklal ve istikbalimizin teminatıdır"

08.11.2020 18:13
MHP Genel Sekreteri Büyükataman:

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, hıyanete ve husumete karşı güvencedir, güvenlik kilididir, milli bekanın sigortası, güvenli siperidir.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, hıyanete ve husumete karşı güvencedir, güvenlik kilididir, milli bekanın sigortası, güvenli siperidir." dedi.

Büyükataman, Kastamonu'da bir düğün salonunda düzenlenen partisinin 13'üncü Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kasım ayı sonu itibarıyla tüm il ve ilçe kongrelerini tamamlayacaklarını söyledi.

MHP'nin ilkeli, iradeli, tutarlı, ahlaklı, milli duruşuyla zamanlar üstü bakabilen köklü bir parti olduğunu söyleyen İsmet Büyükataman, "Türk milleti var olduğu sürece yaşayacak bir tarih ve kültür hazinesi, milli ve manevi değerler hazinedarıdır. Ülkümüz, Türkiye merkezli yeni bir medeniyet ve yeni bir dünya düzeni anlayışıyla ülkemizi bölgesinde ve dünyada süper güç ve lider ülke konumuna getirmektir. Gayemiz devletin bekası, milletin refahıdır." ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni bizatihi Türk milleti kurmuştur"

Türkiye'nin aldığı yolda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemine vurgu yapan MHP Genel Sekreteri Büyükataman, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, hıyanete ve husumete karşı güvencedir, güvenlik kilididir, milli bekanın sigortası, güvenli siperidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni bizatihi Türk milleti kurmuştur.

Milliyetçi Hareket Partisi, bu sistemin başından sonuna içindedir. Cumhur İttifakı, Cumhuriyet'in iradesidir.

Cumhur İttifakı, istiklal ve istikbalimizin teminatıdır.

Hiçbir odak, hiçbir mahfil, hiçbir güruh, Cumhur İttifakı'nı çatlatamayacaktır. Uyduruk particikler vasıtasıyla Türk milletini ayrıştırmak, Türk devletine diz çöktürmek isteyen odaklar kirli operasyonlarına hız vermiş durumdadır. Türkiye'nin daha önce tecrübe ettiği çözüm süreci gömüleli çok olmuştur."

"Türk milleti, Türk devletine iftira eden bir müfteriden deva beklemez"

Hendek olaylarını hatırlatan Büyükataman, "Türk milleti 'Hendek olayları döneminde Ahmet Davutoğlu başbakan olmasaydı inanıyorum ki birçok Kürt kenti tank, top ve uçaklarla bombalanırdı' diyen bir densizin il başkanı olduğu partiden gelecek ummaz. Türk milletinin karakteri yüksektir. Günümüz Türkiyesinde aksi yaşanıyormuş gibi 'Hiç kimsenin etnik kökenine, dinine, mezhebine, hatta inanıp inanmadığına bakmayan, devletin her vatandaşla ilişkisinin aynı samimiyette olduğu yeni bir vatandaşlık anlayışı' getireceğini söyleyerek Türk devletine iftira eden bir müfteriden deva beklemez. Bu sahte doktorlardan, düzenbaz müneccimlerden Türk milletine bir fayda, deva, geleceğini iddia etmek, güneşten yağmur yağmasını beklemekle eş değerdedir. Bunlar aynı karanlık mahfillerin oyuncağı, PKK'nın yedeği, küresel sermayenin kaos ve kriz tetikçileridir." diye konuştu.

İzmir depremi

Büyükataman, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Devletin milletle el ele vererek mağduriyetleri giderecek güçte olduğunu vurgulayan İsmet Büyükataman, "Bununla birlikte cenaze evinden siyasi menfaat ummaya kalkmaya çalışanlara maalesef bu depremde de hep birlikte şahit olduk, bu anları utançla izledik. Deprem enkazları arasında dolanıp her cümlesine 'CHPli belediyelerimiz' ile başlayan bir zihniyetle mücadele etmek, depremin acılarıyla mücadele etmekle eş değerdedir. Yine CHP Genel Sekreteri başta olmak üzere bazı CHP'lilerin vatandaşlar arasında ayrım yapıldığına ve kamu binalarının yıkıldığına dair toplumu ayrışmaya, kin ve nefrete sevk edecek açıklamalarını bu kapsamda lanetliyorum. Hükumetimizin, tüm belediyelerimizin ve milletimizin, 'bu acıyı nasıl sararız' diyerek tek yürek olması gereken anlarda dahi partileri konuşuyor olmanın utancı, muhataplarına ömür boyunca yetecektir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, İsmet Büyükataman, Milli, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP Genel Sekreteri Büyükataman: 'Cumhur İttifakı, istiklal ve istikbalimizin teminatıdır' - Son Dakika


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