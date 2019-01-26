MHP Genel Sekreteri Büyükataman: "Cumhur İttifakı 31 Mart'ta Tarih Yazacak"

MHP
Genel Sekreteri Büyükataman: "Cumhur ittifakı 31 Mart'ta tarih yazacak"
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman
:
"Cumhur ittifakı hain senaryoları bir kez daha yırtıp atacak"
"31 Mart 2019 seçimlerinde hangi partinin ne kadar belediye kazanacağından çok, Türkiye
'nin hak ve çıkarlarının geleceği belirleyici olacaktır"
"Fırat
Kalkanı ve Zeytin
Dalı harekatıyla emperyalizmin uykularını kaçıran, hevesini kursağında bırakan, terör devleti kurma düşüncelerini can evinden vuran Türkiye bu kez de gerek Fırat'ın doğusunu, gerek Menbiç ve etrafını zulümden kurtarmaya hazırdır"
BURSA - Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, cumhur ittifakının 31 Mart 2019'da tarih yazacağını ve hain senaryoları bir kez daha yırtıp atacağını söyledi.
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu
il başkanlığında açıklamalarda bulundu. Ataman, 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinden sonra Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türk milletinin iradesi ile tecelli etmiştir. Bu sebeple tamamıyla meşrudur, geçerlidir, saygıyı hak etmektedir. Milletinin iradesini tanımayanı millette tanımaz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüş yoktur, olmayacaktır. Cumhurun kararı açık ve nettir. O da güçlü ve tam bağımsız Türkiye'dir" diye konuştu.
"Mücadeleler son bulmuş değildir" Suriye
'ye konusuna da değinen Büyükataman, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla emperyalizmin uykularını kaçıran, hevesini kursağında bırakan, terör devleti kurma düşüncelerini can evinden vuran Türkiye bu kez de gerek Fırat'ın doğusunu, gerek Menbiç ve etrafını zulümden kurtarmaya hazırdır. Fırat Kalkanı bölgesi huzura kavuşmuştur. 3 bine yakın DAEŞ teröristi etkisiz hale getirilmiştir. İdlip
'te tekrar nüks eden çatışmalara rağmen Afrin
güvendedir. İhanetin Akdeniz
'e çıkış yolları milli fedakarlık ve şehit kanları ile kapatılmıştır. Dört parçalı Kürdistan komplosu her türde tırpan yemiştir. Türkiye hiçbir tehdide alttan almamış ve göz yummamıştır. Bu mücadelenin tamamı cumhur ittifakının sağladığı huzur ve güven ortamında verilmiştir. Ancak verilmesi gereken mücadeleler son bulmuş değildir. Korunacak çok mevzi ve alınacak çok yol vardır. Bugün Fırat'ın doğusu fitnenin boynudur" diye konuştu.
"31 Mart seçimlerinin demokratik ve güvenli bir şekilde geçilmesi şarttır"
Cumhur ittifakı ile ilgili konuşan Büyükataman, "Şer ittifakı varsın ülkemizi saran, fırsat kollayan sırtlanlardan medet umsun. Cumhur ittifakı dışarıdaki küresel aktörlerle, içerideki hainlerin iş birliği içerisinde Türkiye'yi imha ve parçalama planlarını hayata geçirmek maksatlarını nötrleştirmiştir. Cumhur ittifakı Türkiye'yi karıştırmayı, önünü kesmeyi, 2023 hedeflerine ulaşmasını amaçlayan bütün planların yolumuzdan temizlenmesinde siyasi greyder vazifesi görmüştür. Cumhur ittifakı dostun güven kaynağı, düşmanın korku sebebidir. 31 Mart 2019 cumhuriyetin 100. yıl dönümüne giden sürecin en kritik yol ağzıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tam manasıyla yerleşip, kurum ve kurallarıyla kökleştirilebilmesi için 31 Mart 2019'un demokratik ve güvenli bir şekilde geçilmesi şarttır. Sandıkta bulamadıkların sokaklarda aramak için el avuşturanlar, FETÖ, PKK
'nın dümen suyunda sözde demokrasi ve özgürlük kılıfına bürünüp, kanunsuz eylem ve gösteri hazırlığı içiresinde olanlar yanlış hesabın Türk milletinden döneceğini iyi bilmedirler. 1 Nisan
sabahı istikrarsızlık hayali görüp, sarı yelek rüyasına kapılanlar varsa buna pişman olacaklardır. Çünkü Milliyetçi Hareket Türk milletinin can yeleğidir" açıklamasını yaptı.
"Kim Türkiye'nin tarihsel yürüyüşünü kesmek istiyorsa onunla hesabımız mahşere kalmadan bu dünyada görülecektir"
"31 Mart 2019'da zilletin öne çıkması, hezimetin önümüzü kesmesi açısıyla hummalı bir gayret sarf edilmektedir" diyen Büyükataman, şöyle devam etti:
"24 Haziran 2018'de milli uyanışı kundaklayamayan, milli dirilişe engel olamayan iç ve dış odaklar 31 Mart 2019'da da aynısına mahkum olacaklardır. Türk milletinin karnı bu tarz oyunlara toktur. Türk milleti tarihi boyunca bu kışkırtmalardan çok çekmiş, çok bedeller ödemiştir. Bugün benzer oyunları tezgahlamaya çalışan eski senaristler karşılarında bambaşka bir millet bulacağını bilmemektedirler. Kim Türkiye'nin tarihi yürüyüşünü kesmek istiyorsa onunla hesabımız mahşere kalmadan bu dünyada görülecektir. Türkiye'nin istikrara kavuşup, demokratik ölçülerde normalleşme sürecine girmesi kadar cumhur ittifakının yaşaması hususunda kararımız, karar, sözümüz senettir. Güçlük devlet, güçlü yönetim, demokratik istikrar yeni sistemin ana omurgasıdır."
"Cumhur ittifakı 31 Mart seçimlerinde tarih yazacaktır"
31 Mart seçimlerinin öneminden bahseden Büyükataman, "31 Mart 2019'da sadece belediye başkanı, meclis üyesi, il genel meclis üyesi, köy ve mahalle muhtarları belirlenmeyecektir. Hepsinden mühimi Türkiye'nin bekası, tarihi ve milli çıkarları, cumhurun fikir ve gaye ortaklığıyla teyit ve tekamül ettirilecektir. Bu Türkiye'miz için ertelenemez bir sorumluluktur. Bu sebeple AK Parti ile oluşturduğumuz cumhur ittifakının devamında milletimiz adına fayda görüyoruz. Fikir aşamasında fiili ve hukuki uygulama safhasına kadar içinde eşit ve erdemli şekilde yer aldığımız cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kazasız, belasız, güvenle devamını önemli ve öncelikli görev biliyoruz. Milli mukavemeti kırmak için zaafımızı ve rehavetimizi gözlemleyen dış mihraklara unutamayacakları bir dersin, altından kalkamayacakları bir cevabın verilmesini istiyoruz. 31 Mart 2019 seçimlerinde hangi partinin ne kadar belediye kazanacağından çok, Türkiye'nin hak ve çıkarlarının geleceği belirleyici olacaktır. Cumhur ittifakı 31 Mart 2019'da da tarih yazacak, hain senaryoları bir kez daha yırtıp atacaktır" şeklinde konuştu.