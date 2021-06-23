MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan partisine yönelik suçlamalara tepki Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Partimizi ve camiamızı kirli göstermeye çalışanların ellerindeki kanın, dillerindeki yabancı marşların farkındayız." ifadesini kullandı.

Büyükataman, yazılı açıklamasında, Türkiye tarihinin, Türk düşmanlarının Türkiye'ye diz çöktürmek için kurguladığı oyunlarla dolu olduğunu belirterek, bu oyunların kimi zaman "bizim çocuklar" denilenlerin askeri darbeleriyle, kimi zaman şantaj kumpaslarla, kimi zaman medyanın gücüyle ve kimi zaman da ülkede oluşturulan kaos ortamıyla şekillendirildiğini vurguladı.

Türk milletinin son yüzyılda muhatap olduğu bu yabancı senaryolardan gereken dersleri çıkardığının altını çizen Büyükataman, şöyle devam etti:

"Aziz milletimiz; pek çok ülkeyi tarih sahnesine gönderecek, pek çok milleti paramparça edecek kadar şiddetli bu rezil oyunları, üstün feraseti ile bozmayı bilmiştir. Yaşanan pek çok acının ardından elde ettiğimiz kazanımlar, Türk milletini parçalayıp bölmek yerine birleştirmiş, kenetlemiştir. 15 Temmuz gecesi, eski senaryoların bu topraklarda sahneye konulamayacağını demokrasiye olan inancıyla gösteren aziz Türk milleti, bugünlerde yoğunlaşan kirli tertiplerin de farkındadır. Bu tertipleri kaynağında boğacak güce ve kararlılığa da sahiptir. Türkiye'yi hedef alan karanlık senaryoların, kaderini büyük Türk milletinin kaderiyle eşitleyen Milliyetçi-Ülkücü Hareket üzerinden kurgulandığı bir vakıadır. Partimiz ve onun şerefli mensupları üzerinden Türkiye'yi karıştırmak isteyenlere camiamız her defasında gereken dersi vermiştir, yine verecektir."

"Milliyetçi Hareket'i yıpratmak, Türk milletini savunmasız bırakmaktır"

Büyükataman, Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in dünden bugüne isminin kullanıldığı ancak kendisinin içerisinde yer almadığı olaylar üzerinden yıpratılmaya çalışıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün de yaşanan budur. Türk düşmanları çok iyi bilmektedir ki Milliyetçi Hareket'i yıpratmak, Türk milletini savunmasız bırakmaktır. Türk düşmanlığının merkezi haline gelmiş Almanya'ya sığınan bir alçağın çıkıp da 'MHPKapatılmalıdır' diye etiketler hazırlamasının altında başka hiçbir gerekçe yoktur. Türkiye'yi ele geçirmek isteyen FETÖ'nün yabancı merkezli bölücü yayın organlarında ve FETÖ'cü hainlerin sosyal medya hesaplarında Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi ve partimizi hedef alan ahlak dışı saldırıların sebebi de aynıdır. FETÖ'nün 1 Kasım 2015 sonrası partimizi ele geçirme teşebbüsüne 15 Temmuz hain kalkışmasından daha çok önem vermesinin temel sebebi de budur. Sayın Genel Başkanımızın bu iki hain teşebbüse karşı verdiği destansı mücadele, ülkemize kastedenlerin kurguladığı tüm senaryoları boşa çıkartmıştır. Lideri etrafında kenetlenen Ülkücü-Milliyetçi Hareket istikametinden şaşmamış, yanlış yola sapmamıştır."

İsmet Büyükataman, İzmir'de HDP il binasına yönelik saldırıya dair Bahçeli'nin ortaya koyduğu milli irade açık ve net şekilde ortadayken, "karanlık mahfillerin taşeronluğunu yapan siyasetçi ve gazeteci kılıklı provokatörlerin" boş durmadığını dile getirdi.

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, şu görüşleri paylaştı:

"Gerçekleri saptıran, kendilerine ezberlettirilen metinleri ekranlarda ve köşe yazılarında tekrar eden papağanların bu büyük provokasyondaki rolleri iyi araştırılmalıdır. Parti hüviyeti bulunmayan HDP isimli terör yuvasının yöneticileri ile bu sözde gazeteciler aynı üslupla, aynı iftiralarla ve aynı iğrenç ithamlarla bir merkezin sözcülüğüne soyunduklarını göstermektedirler. Partimizi ve camiamızı kirli göstermeye çalışanların ellerindeki kanın, dillerindeki yabancı marşların farkındayız. Büyük Türk milletinin tertemiz sinesinden doğan ve gücünü ondan alan Ülkücü-Milliyetçi Hareket, necip Türk milletine hizmetine devam edecek; bu arada bölücü emeller son bulacak ve demokrasimizin kendisini savunma hakkını kullanmasıyla parti görünümlü odaklar da elbette kapanacaktır."