MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi - Son Dakika
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MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi

02.09.2022 16:10
MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara yönelik sözlerine ilişkin, "Kılıçdaroğlu 'Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala'yı serbest bırakacağız.' diyerek bağımsız yargıya müdahale edeceğini itiraf etmektedir." ifadelerini kullandı.

MHP'li Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantısının ardından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin konuşmasının Millet İttifakı ortaklarının ayarlarını bozduğunu savundu.

"YARGIYA MÜDAHALE EDECEĞİNİ İTİRAF ETMEKTEDİR"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "KHK'lıları görevlerine geri getireceğiz." diyerek kendisini yargının yerine koyduğunu öne süren Büyükataman, "FETÖ militanlarına umut vermiştir. Yine aynı Kılıçdaroğlu 'Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala'yı serbest bırakacağız.' diyerek bağımsız yargıya müdahale edeceğini itiraf etmektedir." ifadesini kullandı.

Büyükataman ayrıca, Türkiye'nin verdiği beka mücadelesinin CHP'nin umurunda olmadığını belirtti.

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Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala' tepkisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi - Son Dakika
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