CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "KHK'lıları görevlerine geri getireceğiz." diyerek kendisini yargının yerine koyduğunu öne süren Büyükataman, "FETÖ militanlarına umut vermiştir. Yine aynı Kılıçdaroğlu 'Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala'yı serbest bırakacağız.' diyerek bağımsız yargıya müdahale edeceğini itiraf etmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala' tepkisi - Son Dakika

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