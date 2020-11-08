MHP Giresun İl Başkanlığına Konal yeniden seçildi - Son Dakika

MHP Giresun İl Başkanlığına Ertuğrul Gazi Konal yeniden seçildi.

Bir restoranda yapılan genel kurulda, mevcut başkan Konal başkalığındaki tek listeyle seçime gidildi.

Yapılan oylama sonucu Konal, yeniden il başkanı seçildi.

Konal, burada yaptığı konuşmada, Giresun gibi Milli Mücadele döneminde tarihe ismini altın harflerle yazdırmış bir ilde partisine hizmet etme şansının doğduğunu vurgulayarak, "Ne mutlu bu davaya nefes olan ülküdaşlarıma, ne mutlu bu bayrak yarışı mücadelesinde yer alanlara." dedi.

Genel kurula MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Giresun Belediye Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı, davetliler ve partililer katıldı.