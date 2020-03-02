MHP, göçmen çocuklar için kreş kuracak - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Edirne'de göçmenlerin çocukları için geçici göçmen kreşi kuracaklarını açıkladı.

MHP'li Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye rejiminin İdlib saldırısı sonrası Türkiye'nin göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerini durdurmama kararı aldığını hatırlattı. Bu kararın MHP tarafından yerinde ve isabetli bulunarak desteklendiğini kaydeden Yalçın, "Çünkü sadece Türkiye'yi ve bölge ülkelerini değil bütün Avrupa'nın, hatta dünyanın güvenlik ve huzurunu yakından ilgilendiren mülteci sorununun çözümü konusunda Avrupa Birliği (AB) nezdinde verilen sözler tutulmamış, kayıtsız kalınmıştır. AB ülkelerinin 10 yıldır süren mülteci dramı karşısındaki vurdumduymazlıkları, artık tahammül ve hoşgörü sınırlarını aşmıştır" dedi.

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