MHP Gökçebey ilçe yönetiminde 40 kişinin istifa iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi - Son Dakika
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MHP Gökçebey ilçe yönetiminde 40 kişinin istifa iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi

01.03.2022 17:48
MHP Gökçebey ilçe yönetiminde 40 kişinin istifa iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi

MHP Zonguldak İl Başkanı İlkay Varol Demirköse, MHP Gökçebey ilçe yönetiminde 40 kişinin istifa ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

MHP Zonguldak İl Başkanı İlkay Varol Demirköse, MHP Gökçebey ilçe yönetiminde 40 kişinin istifa ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Demirköse, yazılı açıklamasında, Gökçebey İlçe Başkanı Sezgin Karademir'in işlerinin yoğunluğu ve sorumluluğunun artması sebebiyle ilçe başkanlığı görevinden müsaade istediğini, teşkilatın bünyesinde çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

İlçe başkanının kararı üzerinden partide zafiyet oluşturulmak istendiğini ifade eden Demirköse, şunları kaydetti:

"Tüzük gereği Gökçebey ilçe yönetim kurulu yedekler dahil 29 kişiyken '40 kişi yönetimden istifa etti' diye yaygara yapanların niyetleri ve bu sözde 40 kişinin bugüne kadar nerede olduğu, ilçe başkanımızı neden yalnız bıraktığı sorgulanmalıdır. Bu sözde 40 kişinin yönetimden istifasını MHP'den istifa gibi yorumlamak doğru değildir. MHP olarak yakın zamanda 3 bine yakın üye kaydımız bilinmekte olup, bu üye çalışmaları her geçen gün artarak devam etmektedir. MHP, 2023 seçimlerine her zamankinden daha güçlü gidecek."

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Milliyetçi Hareket Partisi, Gökçebey, Hisarcık, İstifa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Gökçebey ilçe yönetiminde 40 kişinin istifa iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi - Son Dakika


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