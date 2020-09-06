MHP Gölbaşı 13. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika

MHP Gölbaşı 13. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Serdar Tekin güven tazeledi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya divan başkanlığını yaptı.

Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajının okunmasıyla başladı.

MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin, yaptığı konuşmada, "Göreve başladığımız günden bugüne kadar üzerimizdeki yükün ve sorumluluğun bilinci ile tüm Gölbaşılı hemşehrilerimiz ile hemhal olmaya gayret ettik. Kimi zaman güldük eğlendik kimi zaman hüzünlendik ama hiçbir zaman onlardan kopmadık hep yanlarında olduk. Yılmadan, yıkılmadan yolumuza devam ettik." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ise MHP Gölbaşı İlçe Teşkilatının 13. Olağan Kongresinin hayırlı olması temennisinde bulunarak yeni yönetim ve ilçe başkanına başarılar diledi.

Ankara'da son dönemde artan koronavirüs vakaları ile ilgili de uyarılarda bulunan Karakaya, "Son dönemde pandemik salgın tekrar yoğunlaştı. Özellikle Ankara'da bunun çok daha yoğun olduğu ifade edilmeye başlandı. Yapılan toplantılar, düğünlerde gerekli tedbirlerin alınmaması, maske ve mesafe kurallarına uyulmamasından kaynaklı bir artış oldu. Bu konularda özellikle siyasi partilerin bir sosyal sorumlulukları vardır. Bu sadece sağlıkçıların veya hükümet yetkililerinin işi değil, bu hepimizin kamuya olan bir sorumluluğudur. Sosyal sorumluluğu en üst düzeyde olan Milliyetçi Hareket Partisi gibi bir partide bu çok daha hassas ve dikkate alınması gereken bir konudur. Hem toplum sağlığını hem de kendi sağlığımızı düşünerek hareket etmeliyiz." diye konuştu.

Mevlüt Karakaya, partililerden sosyal medya üzerinden yapılan her paylaşıma inanmamalarını isteyerek şunları kaydetti:

"Dün Ankara'da Kızılay'daki büyük çarşı ile ilgili bir paylaşım yapıldı. 'Büyük çarşıdaki esnafın tamamı Kovid-19 oldu. Ambulanslar buraya yığıldı. Esnaf buradan alınıp hastanelere götürüldü' diye bir paylaşımda bulunuldu. Sonra büyük çarşıda açıklama yapılıyor yalan diyi. Bu tür provokasyonlar ekonomimizi hedef alıyor. Sadece ekonomik anlamda değil siyasi alanda da bu tür paylaşımlar yapılıyor. Bunlara da çoğumuz maalesef inanıyoruz. Bu önümüzdeki dönemlerde çok daha artacak ben yönetimdeki arkadaşlardan bu sosyal medya belasına dikkat etmelerini, provokasyonlara gelmemelerini istiyorum."

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise birlik ve beraberlik mesajları vererek, belediye başkanlığı sürecinde yaptıkları çalışmaları anlattı.

Kongrede, kullanılan 400 oydan 235'ini alan mevcut başkan Serdar Tekin güven tazeledi.