Son Dakika Haberleri: MHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Şimşek'ten Esnaf Ziyareti

MHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Şimşek'ten Esnaf Ziyareti

1 saat önce

MHP Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, esnaf ziyaretinde bulundu.

MHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Şimşek'ten Esnaf Ziyareti, System.String[]
MHP Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, esnaf ziyaretinde bulundu.

Beraberinde bir grup AK Parti ve MHP'li ile Karanfil Caddesinde esnafı ziyaret eden Şimşek, yerel seçimde destek talep etti.

Yerel seçime Cumhur İttifakı olarak katıldığına işaret eden Şimşek, seçilmesi durumunda büyük projeler hayata geçireceklerini belirtti.

Şimşek, "Seçilirsek şeffaf, hizmet odaklı bir anlayışla çalışacağız. Her zaman vatandaşlarımızla bir arada olacağız. Şehrimizi geliştirmek, güzelleştirmek adına gece gündüz çalışacağız. Seçmenden Gölbaşı'nda bize, büyükşehir de ise sayın Mehmet Özhaseki'ye destek vermelerini istiyoruz." dedi.

AK Parti Gölbaşı belediye meclis üyesi adayı Osman Karaaslan da partililerin Şimşek'e destek sunduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:03 Kaynak: AA

AK Parti, Ramazan Şimşek, MHP, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selahattin Demirtaş'tan CHP Kararı: Oy Verin Demiyoruz Ak Partili Mahir Ünal: Yeni Askerlik Düzenlemesi Nisan Ayında Meclis'in Gündemine Gelebilir

Tarihler Belli Oldu! Erdoğan ve Bahçeli 3 Kentte Ortak Miting Yapacak Adaya Göre Parti Değiştiren Seçmen, İzleyenleri Kırıp Geçirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 17:38:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Şimşek'ten Esnaf Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]