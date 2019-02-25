MHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Şimşek'ten Esnaf Ziyareti

MHP Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, esnaf ziyaretinde bulundu.

MHP Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, esnaf ziyaretinde bulundu.



Beraberinde bir grup AK Parti ve MHP'li ile Karanfil Caddesinde esnafı ziyaret eden Şimşek, yerel seçimde destek talep etti.



Yerel seçime Cumhur İttifakı olarak katıldığına işaret eden Şimşek, seçilmesi durumunda büyük projeler hayata geçireceklerini belirtti.



Şimşek, "Seçilirsek şeffaf, hizmet odaklı bir anlayışla çalışacağız. Her zaman vatandaşlarımızla bir arada olacağız. Şehrimizi geliştirmek, güzelleştirmek adına gece gündüz çalışacağız. Seçmenden Gölbaşı'nda bize, büyükşehir de ise sayın Mehmet Özhaseki'ye destek vermelerini istiyoruz." dedi.



AK Parti Gölbaşı belediye meclis üyesi adayı Osman Karaaslan da partililerin Şimşek'e destek sunduğunu söyledi.

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