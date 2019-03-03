Son Dakika Haberleri: MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Pehlivan Görevden Alındı

MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Pehlivan Görevden Alındı

54 dakika önce

MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevinden alındı.

MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Pehlivan Görevden Alındı, System.String[]
MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevinden alındı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada, "Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan bugün itibarıyla görevden alınmıştır." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:58 Kaynak: AA

Semih Yalçın, Ersin Pehlivan, MHP, Politika
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