MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Pehlivan Görevden Alındı
54 dakika önce
MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevinden alındı.
MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevinden alındı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada, "Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan bugün itibarıyla görevden alınmıştır." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:58 Kaynak: AA
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