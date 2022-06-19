MHP Gölcük İlçe Başkanı Çavdar göreve başladı - Son Dakika
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MHP Gölcük İlçe Başkanı Çavdar göreve başladı

19.06.2022 10:45
MHP Gölcük İlçe Başkanı Çavdar göreve başladı

MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt tarafından Gölcük İlçe Başkanı olarak atanan Derya Çavdar düzenlenen törenle görevine başladı.

MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt tarafından Gölcük İlçe Başkanı olarak atanan Derya Çavdar düzenlenen törenle görevine başladı.

Partinin Gölcük'teki ilçe binasının önünde düzenlenen törene, İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen ve partililer katıldı.

İl Başkanı Kurt, törende yaptığı konuşmada, göreve başladıkları günden itibaren gece uyumadan gündüz yorulmadan mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

Önlerinde cumhuriyetin 100. yılında yapılacak 2023 seçimleri olduğunu vurgulayan Kurt, "Bu seçimlerde Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı seçtireceğiz. Bu seçimde Milliyetçi Hareket Partisine tarihi oyu Kocaeli'de kazandıracağız." diye konuştu.

Kurt, Gölcük'te insanların başını çevirdiği her yerde MHP'yi göreceğini dile getirerek, "Ülkücülük sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nde olur. Başka yerde olamaz." dedi.

Gölcük Belediye Başkanı Sezer de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli önderliğinde bu ittifakın en iyi anlaşıldığı, özümsendiği illerin başında Kocaeli'nin geldiğine işaret ederek, Derya Çavdar'a görevinde başarılar diledi.

MHP Gölcük İlçe Başkanı Derya Çavdar ise MHP'nin önemli kalelerinden olan Gölcük'te kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacağını söyleyerek, teşkilatın kapısının 7 gün 24 saat tüm hemşehrilerine açık olacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yunus Emre, Hisarcık, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP Gölcük İlçe Başkanı Çavdar göreve başladı - Son Dakika

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