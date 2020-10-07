MHP Grubundan gençlik merkezine Cahit İnceoğlu isminin verilecek olmasına tepki - Son Dakika

MHP Grubundan gençlik merkezine Cahit İnceoğlu isminin verilecek olmasına tepki

07.10.2020 16:36
MHP Grubundan gençlik merkezine Cahit İnceoğlu isminin verilecek olmasına tepki, System.String[]

Balıkesir'in Edremit Eski Belediye Binasının tadilatı devam ederken, isminin daha belediye meclisinden geçirilmeden, 'Cahit İnceoğlu Gençlik ve Kültür Merkezi' olması Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun tepkisini çekti.

Balıkesir'in Edremit Eski Belediye Binasının tadilatı devam ederken, isminin daha belediye meclisinden geçirilmeden, 'Cahit İnceoğlu Gençlik ve Kültür Merkezi' olması Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun tepkisini çekti. 6 Ekim günü yapılan Edremit Belediye Meclis Toplantısında önerge veren MHP Grubu Cahit İnceoğlu isminden rahatsız olduklarını, isminin eski Belediye Başkanlarından Ali İleri olması için önerge verdi.

Edremit Belediyesi Meclis toplantısı yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi gurubu eski belediye binasının İsminin Cahit İnceoğlu Gençlik ve Kültür Merkezi olmaması yönünde bir önerge sundu. Önergede Cahit İnceoğlu Gençlik ve Kültür Merkezi isminin yerine Ali İleri olmasını isteyen MHP Grubu adına Katip İsak Belediye Meclisinde söz alarak bir konuşma yaptı. Belediye Meclisine MHP Gurubu tarafından sunulan önergenin komisyon görüşmeleri sonrasında bir dahaki meclis toplantısında oylanmasına karar verildi.

Cahit İnceoğlu ismini uygun bulmadığını söyleyen MHP Edremit Belediye Meclis Üyesi Katip İsak; "Biraz hafızamızı tazelersek, yerel seçimlerde canlı yayına yansıyan ve dini değerlerimizim istismar yapıldığı diyaloglar Edremit seçmenlerimiz tarafından tepkiyle karşılanmıştır. O yüzden bu ismin verilmesini uygun bulmuyoruz " dedi.

MHP Edremit Belediye Meclis Üyesi Katip İsak ; "Edremit Eski Belediye Binasının isminin, Eski Belediye Başkanı Demokrat Partili Ali İleri yapılmasının daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Ali İleri, 1950- 1954 yılları arasında Edremit Belediye Başkanı olarak önemli hizmetler gerçekleştirmiştir. 11. Dönem Milletvekili olarak T.B.M.M'nde görev yapmıştır. Eski Belediye Binasının isminin Cahit İnceoğlu olmasını reddediyoruz. CHP'nin Akçay eski Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu'nun yerel seçimlerdeki bir televizyonun canlı yayına yansıyan diyaloğu, tepki çekmişti. CHP Genel Merkezi İnceoğlu' nu disipline sevk etmiş ve parti ile bağını tamamen kesmişti. Bu kadar sansasyonel olaydan sonra Cahit İnceoğlu'nun adının oraya verilmesini kesinlikle istemiyoruz ve reddediyoruz. Daha önceki yıllarda Faruk Serpil Parkının adı nasıl Yunus Emre Parkı iken, MHP li Belediye Başkanı Tuncay Kılıç döneminde adı oy birliği ile Faruk serpil Parkı olarak meclisten geçmişse, aynı şekilde bu yerin adının Cahit İnceoğlu değil de, Ali İleri adının konmasını istiyoruz." diye konuştu. - BALIKESİR

MHP Grubundan gençlik merkezine Cahit İnceoğlu isminin verilecek olmasına tepki
MHP Grubundan gençlik merkezine Cahit İnceoğlu isminin verilecek olmasına tepki
MHP Grubundan gençlik merkezine Cahit İnceoğlu isminin verilecek olmasına tepki
MHP Grubundan gençlik merkezine Cahit İnceoğlu isminin verilecek olmasına tepki
MHP Grubundan gençlik merkezine Cahit İnceoğlu isminin verilecek olmasına tepki

Milliyetçi Hareket Partisi, Cahit İnceoğlu, Edremit, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Grubundan gençlik merkezine Cahit İnceoğlu isminin verilecek olmasına tepki - Son Dakika


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