Son Dakika Haberleri: MHP Grup Başkan Vekili Akçay'dan Hakkari'de Esnaf Ziyareti

MHP Grup Başkan Vekili Akçay'dan Hakkari'de Esnaf Ziyareti

1 saat önce

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Hakkari'de esnafı ziyaret etti.

MHP Grup Başkan Vekili Akçay'dan Hakkari'de Esnaf Ziyareti, System.String[]
MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Hakkari'de esnafı ziyaret etti.

Çukurca ilçesindeki ziyaretlerinin ardından kent merkezine gelen Akçay, AK Parti seçim irtibat bürosunu ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Ardından MHP İl Başkanı Fatih Özbek ve partililerle ile çarşı merkezini gezen Akçay, Bulvar Caddesi'ndeki esnafı dolaştı.

Vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektiren Akçay, Hakkari'nin Sesi Radyosu'nu ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:39 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP, Nafakanın 5 Yılla Sınırlanması İçin Kanun Teklifi Hazırlıyor Azerbaycan Lideri Aliyev, Erdoğan'dan Kars ve Iğdır'ın MHP'ye Bırakılmasını İstemiş Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin Oy Oranı İçin Rakam verdi Gözyaşları İçerisinde Kürsüye Çıkan Küçük Çocuğun Sözleri Erdoğan'ı Duygulandırdı: Aşığım Size
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 19:26:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Grup Başkan Vekili Akçay'dan Hakkari'de Esnaf Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]