MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Balıkesir'de "Adım Adım 2023" programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Milli çıkarlarına sahip çıkan Türkiye'ye döviz artışı ile bunu ödetmeye çalışıyorlar. Terörle mücadelenin rövanşını da bununla almaya çalışıyorlar." dedi.

Akçay, kent merkezindeki bir plazada partisinin "Adım Adım 2023: İl İl Anadolu" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin döviz üzerinden vurulmak istendiğini söyledi.

Akçay, ekonomik verileri iyi olan Türkiye'de doların yükselmesinin sebebinin, tamamen psikolojik operasyonlar olduğunu iddia etti.

Türkiye'deki ihracat, istihdam ve üretim verilerinin olumlu bir şekilde ilerlediğini dile getiren Akçay, "Ne oldu da dolar bir anda 13 liraya yükseldi. Bunun bir tek açıklaması var. Ekonomik operasyon ve spekülasyonlar sonucu toplumda oluşturulmaya çalışılan algı sonucu çalışmasının neticesidir." diye konuştu.

Akçay, doların yükselişinin Türkiye'nin ekonomik durumu ve piyasasıyla izah edilemeyeceğini anlatarak yükselişin tamamen psikolojik operasyonlar neticesinde olduğunu belirtti.

Türkiye'de üretimin aralıksız sürdüğünü ifade eden Akçay, şöyle konuştu:

"Milli çıkarlarına sahip çıkan Türkiye'ye döviz artışıyla bunu ödetmeye çalışıyorlar. Terörle mücadelenin rövanşını da bununla almaya çalışıyorlar çünkü ellerinde başka enstrüman kalmadı. Suriye'de, Irak'ta, Libya'da Mavi Vatan'da, Karabağ'da ve Afrika'daki varlığımızı, kararlığımızı dövizle püskürtmeye çalışıyorlar. Bunlar boşunadır, faiz kulisi yapanların çabası beyhudedir. Türkiye'yi asla teslim alamayacaklar ve bize de diz çöktüremeyecekler."

Konuşmanın ardından, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'a Sındırgı'nın yöresel Yağcıbedir halısını hediye etti.

Programa, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan, MHP Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak, MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muhammed Tekin, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Fevzi Zırhlıoğlu, Ali Uçak, MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, oda ve sivil toplum kuruluşları başkan ve temsilcilerinin yanı sıra partililer de katıldı.