Son Dakika Haberleri: MHP Grup Başkanvekili Akçay, Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

MHP Grup Başkanvekili Akçay, Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

3 saat önce

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

MHP Grup Başkanvekili Akçay, Aa'nın
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

"Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorisindeki fotoğrafları tek tek inceleyen, çekildikleri yerler ve konularıyla ilgili bilgi alan Akçay, fotoğrafların tamamı güzel olduğu için seçim yapmanın zor olduğu dile getirdi.

Akçay, incelemesinin ardından, "Haber" kategorisinde tercihini, Özkan Bilgin'in Şemdinli'nin Balkaya Dağları'nda vatan savunmasındaki Mehmetçik'in Ramazan ayında iftarını anlatan "Mehmetçik'ten İlk İftar" başlıklı fotoğraftan yana kullandı.

Akçay, "Yaşam" kategorisinde, İlhami Çetin'in Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 83 yaşındaki Ali Meşe'nin, yangından itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra kedisine sarılarak gözyaşı dökmesini yansıtan "Ali Baba ve Kedisi" başlıklı fotoğrafı; "Spor" kategorisinde ise Malazgirt Zaferinin 947. yıldönümü kapsamında Ali İhsan Öztürk'ün çektiği "Atlı Savaş Oyunu" başlıklı fotoğrafı seçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:41 Kaynak: AA

Erkan Akçay, Akçay, MHP, Politika
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