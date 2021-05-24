MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan Başkan Ergün'e Ziyaret - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ı makamında ağırladı. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının hayırlı olması dileğinde bulunan Akçay, Başkan Ergün'e çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'a 38 akademisyen tarafından hazırlanan ve Manisa'nın geçmişine ışık tutan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltlik kitap serisini armağan etti.