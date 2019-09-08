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MHP Grup Başkanvekili Akçay: "Hafızası olan millet ayakta kalır"

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Hafızası olan, aklı olan, ordusu olan ülkeler ayakta kalmakta.

MHP Grup Başkanvekili Akçay:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Hafızası olan, aklı olan, ordusu olan ülkeler ayakta kalmakta. Bakınız Libya'ya, Irak'a Suriye'ye. Neler olmakta. Türk milleti hafızası olan bir millettir." dedi.


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Sarıgöl 13. Geleneksel Sultaniye Üzüm Festivali'ne katıldı. MHP Grup Başkanvekili Akçay, festivalde yaptığı konuşmasında Mecliste üzüm komisyonu kurulması için uğraş verdiklerini ve kurulmasını sağladıklarını söyledi. Akçay, "Araştırma komisyonları haftada üç gün çalışırlar. Araştırma komisyonuna bir konu ile gelinir. Geçtiğimiz 26. Dönem yılında bağcının sorunları için el birliği ile üzüm araştırma komisyonu kuruldu." dedi.


"Hafıza olan millet ayakta kalır"


Akçay, 100 yıl öncesinde olduğu gibi yine ülkemizi parçalamak istediklerini belirterek, "Atatürk halen bize rehber olmakta. Hafızası olan, aklı olan, ordusu olan ülkeler ayakta kalmakta. Bakınız Libya'ya, Irak'a Suriye'ye. Neler olmakta. Türk milleti hafızası olan bir millettir. 4 Eylül Sarıgöl'ün 8 Eylül Manisa'nın 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlanacaktır." diye konuştu. - MANİSA

Milliyetçi Hareket Partisi, Erkan Akçay, Akçay, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:09 Kaynak: İHA
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