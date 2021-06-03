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MHP Grup Başkanvekili Bülbül, CHP Grup Başkanvekili Özel'in eleştirilerine yanıt verdi Açıklaması - Son Dakika

MHP Grup Başkanvekili Bülbül, CHP Grup Başkanvekili Özel'in eleştirilerine yanıt verdi Açıklaması

03.06.2021 23:21
MHP Grup Başkanvekili Bülbül, CHP Grup Başkanvekili Özel'in eleştirilerine yanıt verdi Açıklaması, System.String[]

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Türkiye'de Atatürk'e en samimi şekilde sahip çıkan partilerin başında MHP'nin geldiğini belirterek, MHP'nin lafla değil, şuurla Atatürk'ü sevip anladığını ifade etti.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Türkiye'de Atatürk'e en samimi şekilde sahip çıkan partilerin başında MHP'nin geldiğini belirterek, MHP'nin lafla değil, şuurla Atatürk'ü sevip anladığını ifade etti.

Bülbül, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in MHP'ye yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

Özel'in haksız itham ve iftiralarda bulunduğunu belirten Bülbül, "CHP'li Özel yalanda, iftirada sınır tanımaz hale gelmiş, İşkembe-i Kübra'dan salladıklarıyla iblisliğe soyunmuştur." ifadesini kullandı.

Özel'in MHP'ye ve Cumhur İttifakı'na dair söylediklerine bakıldığında maksadının "provokasyon" olduğunun açıkça anlaşıldığını ifade eden Bülbül, "Böyle önemli bilgilere sahipsen ve hedefin Cumhur İttifakı ise çık adam gibi bu iddialarını açıklığa kavuştur. Şerefli ol. Eğer çıkıp bu iddialarını delillendiremezsen, bil ki müfterisin, şeref yoksunusun." değerlendirmesinde bulundu.

Bülbül, şunları kaydetti:

"Öyle yağma yok. Bir basın toplantısında çıkacaksın 'bakansız, makamsız küçük ortak' diyerek MHP'yi provoke etmeye çalışacaksın. Dünkü basın toplantısında da çıkıp, Cumhurbaşkanının kendi kararlarıyla daire başkanı dahi atayamadığını, bütün devlet kadrolarını MHP'nin tehditle istediğini söyleyip, AK Parti'yi provoke etmeye çalışacaksın. Bu köyün kurnazı sen misin? 'Her şeye tek adam karar veriyor' diye yeri göğü inleteceksin, sonra da çıkıp 'Daire başkanı dahi atayamayan bir Cumhurbaşkanı var' diyeceksin. Özgür Özel sen nasıl bir modelsin? Tezgah bellidir. Türk Milleti, sizlerin iftiralar üzerine kurduğunuz kirli siyasetinizi yutmayacaktır.

CHP'li Özel bir de Atatürk konusunda MHP'nin timsah gözyaşı döktüğünü söylemiş, halt etmiş. Gayri milli siyaseti ile terör örgütlerinin ve Türkiye düşmanlarının iştahını kabartan CHP ve onun yöneticilerinin Atatürk'ün adı geçtiği yerde yerin dibine girmeleri gerekmektedir. Türk Milletine düşman, Türkiye'ye düşman ne kadar yapı varsa hepsiyle kanka olan CHP yönetimi bugün Atatürkçülükle değil Atatürk düşmanlığı ile anılmaktadır. Bu konuda partiden tasfiye ettikleri Atatürkçü ve ulusalcı milletvekillerinin beyanları bile tek başına CHP'nin Atatürk düşmanlığını teyit etmektedir.

Türkiye'de Atatürk'e en samimi şekilde sahip çıkan partilerin başında MHP gelmektedir. MHP lafla değil, şuurla Atatürk'ü sevmekte ve anlamaktadır. MHP'nin Atatürk sevgisinde ikiyüzlülük ve riyakarlık bulunmamaktadır. Buna karşılık CHP tamamen ikiyüzlü ve riyakar bir şekilde Atatürk'e her gün Mecliste kin kusan HDP ile beraber Türkiye'yi yönetme hayalleri kurmaktadır.

Bugün karşımızdaki CHP yönetimi, Beyaz Saray'a dilenci, terör örgütlerine yoldaş, Türk düşmanları ile arkadaş olmuştur. Böyle bir anlayışla CHP yönetimi adeta habis bir ur gibi ülkemize musallat olmuştur. Ancak Türk Milleti ve Cumhur İttifakı, bu habis urun bünyeye yayılmasına dün olduğu gibi bugün de fırsat vermeyecektir."

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP Grup Başkanvekili Bülbül, CHP Grup Başkanvekili Özel'in eleştirilerine yanıt verdi Açıklaması - Son Dakika


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