MHP Grup Başkanvekili Bülbül, CHP'li Özel'in "erken seçim" açıklamasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

MHP Grup Başkanvekili Bülbül, CHP'li Özel'in "erken seçim" açıklamasını değerlendirdi Açıklaması

16.10.2020 20:21
MHP Grup Başkanvekili Bülbül, CHP'li Özel'in

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "CHP Grup Başkanvekili Özel, sosyal ve ekonomik meseleler üzerinden kaos ve kriz çığırtkanlığı yapmaktadır.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "CHP Grup Başkanvekili Özel, sosyal ve ekonomik meseleler üzerinden kaos ve kriz çığırtkanlığı yapmaktadır. CHP ekonomik kriz ve erken seçim tartışmalarıyla, toparlanma sürecinde olan ekonomide belirsizlik ve tedirginlik yaratmaya çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

Bülbül, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Türkiye düşmanlarının hain emellerine hizmet vazifesinin, CHP ve dostlarına verildiğinin net bir şekilde anlaşıldığını, CHP'nin aldığı bu vazifeyi işporta usulüyle yürüttüğünü, nerede bir istismar alanı görse tezgahı oraya açtığını kaydetti.

Bu işporta düzeninin en heyecanlı temsilcilerinden birinin de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel olduğunu belirten Bülbül, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Özgür Özel yapmış olduğu basın toplantısında erken seçim meselesini gündemde tutmaya çalışmış. Oysa ne milletin ne de devletin gündeminde erken seçim vardır. CHP'li Özel, sosyal ve ekonomik meseleler üzerinden kaos ve kriz çığırtkanlığı yapmaktadır.

CHP ekonomik kriz ve erken seçim tartışmalarıyla, toparlanma sürecinde olan ekonomide belirsizlik ve tedirginlik yaratmaya çalışmaktadır. CHP, milletimizin ve devletimizin Anavatan'da, Mavi Vatan'da ve Yavru Vatan'daki beka mücadelesini erken seçim tartışmalarıyla baltalamaya çalışmakta, ülkemizin haklarını gasp etmeye çalışan muhasım güçlere gönüllü partnerlik yapmaktadır."

Partisinin "önce ülkem ve milletim" anlayışı ile her türlü bedeli göze aldığını aktaran Bülbül, MHP'nin geçmişte gündeme gelen erken seçim talepleriyle CHP'nin erken seçim talebi arasında, Özel'in kavrayamayacağı önemli farklar bulunduğunu anlattı.

Bülbül, "MHP, her defasında Türk milletine tezgah kurmaya çalışan şer odaklarının planlarını yerle bir etmek için erken seçim talep etmiştir. Netice olarak da bu oyunlar bozulmuştur. CHP ise Türk milletine ve Türkiye'ye düşmanca emeller besleyenlerin ekmeğine yağ sürmek için erken seçim talep etmektedir. CHP'nin ortaya koyduğu bu siyaset, milli olmaktan uzak, samimiyetten yoksundur. Bu haliyle CHP bir muhalefet partisi olmaktan çok milli güvenlik sorunu haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL, Ekonomik Kriz, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP Grup Başkanvekili Bülbül, CHP'li Özel'in 'erken seçim' açıklamasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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