MHP Grup Başkanvekili Bülbül'den BİK Sakarya Şube Müdürlüğü'ne ziyaret - Son Dakika

MHP Grup Başkanvekili Bülbül'den BİK Sakarya Şube Müdürlüğü'ne ziyaret

22.01.2021 19:59
MHP Grup Başkanvekili Bülbül'den BİK Sakarya Şube Müdürlüğü'ne ziyaret, System.String[]

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı'yı ziyaret etti.

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı'yı ziyaret etti.

Ziyarette Bülbül, Çorbacı'dan yerel basın hakkında bilgi aldı.

Basın İlan Kurumu'nun çok önemli bir işlev gördüğünü belirten Bülbül, "Basın İlan Kurumuna yapılan eleştirilerde hazımsızlığın farkındayız. Basın İlan Kurumu, basın yayın faaliyetlerini belli bir ciddiyet ve yasalar çerçevesinde yürütülmesini temin ediyor ve belli kriterlere sahip olan basın ilan kuruluşlarını çok önemli ölçüde destekliyor. 'Bazı basın kuruluşlarını destekliyor' şeklinde açıklamalar, büyük bir haksızlıktır. Basın İlan Kurumunun ilanları ne şekilde dağıtacağı, ne kadar ilan verileceği, bu ilanların hangi basın kuruluşlarına verileceği mevzuat çerçevesinde belirlenmiş hususlardır. Bu noktada Basın İlan Kurumunda herhangi bir keyfiyet olması düşünülemez." ifadelerini kullandı.

Bülbül, yerel basının Sakarya'da olduğu gibi tüm Türkiye'de vatandaşların haber alması, yerel gündemi takip etmesi açsından son derece değerli faaliyet gösteren yayın organları olduğunu vurgulayarak, Sakarya'daki yerel basının da son derece kaliteli yayın yaptığını kaydetti.

İnternet medyasıyla ilgili bazı düzenlemelerin yapılabileceğinie işaret eden Bülbül, "Yapılacak mevzuat değişikliğiyle kontrolsüz bir mecra olan internet haberciliğine, internet gazeteciliğine bir düzen gelmesini bekliyoruz. Basın İlan Kurumunun yetki alanı genişletilerek internet mecrasını içine dahil edecek şekilde bir sistemi arzu etmek yerine yazılı basındaki düzeni ortadan kaldıracak bir karalama kampanyasını anlamak, bunu kabul edebilmek mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarette, MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, il başkan yardımcıları Ömür Açba ve Oğuz Alkaş'ta yer aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi, Basın İlan Kurumu, Milletvekili, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Grup Başkanvekili Bülbül'den BİK Sakarya Şube Müdürlüğü'ne ziyaret - Son Dakika


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