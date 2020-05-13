MHP Grup Başkanvekili Bülbül'den gündeme ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika
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MHP Grup Başkanvekili Bülbül'den gündeme ilişkin değerlendirme Açıklaması

6 saat önce

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in parti liderlerine "memleket masası"nda toplanma çağrısına ilişkin, "Bugün yapmış oldukları çağrının millet nezdinde, bizim nezdimizde en ufak bir geçerliliği olamaz. Hiçbir şekilde de samimi olarak kabul edilemez.

MHP Grup Başkanvekili Bülbül'den gündeme ilişkin değerlendirme Açıklaması, System.String[]

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in parti liderlerine "memleket masası"nda toplanma çağrısına ilişkin, "Bugün yapmış oldukları çağrının millet nezdinde, bizim nezdimizde en ufak bir geçerliliği olamaz. Hiçbir şekilde de samimi olarak kabul edilemez." dedi.

Bülbül, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, Akşener'in bir televizyon programında parti liderlerine "memleket masası"nda toplanma çağrısı yaptığını anımsattı.

Bunu memleket endişesi taşıyan bir değerlendirme olarak kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirten Bülbül, "Bu siyasi bir manevradır, siyasi bir hamledir. CHP'nin de dile getirdiği husus son derece manidar. Çok kıymetli buluyorlar ortak akıl gelişmesini. Günaydın onlara." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ülkenin bekası için Türkiye'de siyasi kutuplaşmadan uzak, ortak aklın geliştirilmesi gerektiğine işaret ettiğini hatırlatan Bülbül, şunları kaydetti:

"Milli birlik ve bütünlük içerisinde kenetlenerek yol yürümemiz lazım.' demişti. Bunun ete kemiğe büründüğü an, 7 Ağustos 2016'da yapılan Yenikapı mitingiydi. Bir Yenikapı ruhu oluştu burada. Bu Yenikapı mitingine Sayın Kılıçdaroğlu her zamanki gibi önce 'Katılmayacağım.' dedi, sonra kararını değiştirerek katıldı. Ortak akıl geliştirilecekse Yenikapı ruhu üzerinden bir ortak akıl geliştirilmeliydi ama onlar ortak aklı geliştirmek yerine Yenikapı ruhunu ve ortak aklı felç etmeyi tercih ettiler. Bugün yapmış oldukları çağrının millet nezdinde, bizim nezdimizde en ufak bir geçerliliği olamaz. Hiçbir şekilde de samimi olarak kabul edilemez."

"Biz sizinle hangi masada oturacağız?"

Ortak akıl konusunda CHP'ye eleştiriler yönelten Bülbül, "Türkiye'de 15 Temmuz gibi şehidimizin, şühedamızın olduğu bir darbe girişimine kalkıp 'kontrollü darbe' dediğiniz bir ortamda biz sizinle hangi masada oturacağız? Almanya'ya gidip 'Türkiye'de can ve mal güvenliği kalmamıştır, Türkiye'ye yatırım yapmayın' çağrısı yapacaksınız, şimdi ortak akıldan bahsedeceksiniz. Afrin'e operasyon yaparken, operasyona karşı çıkacaksınız, 'Yaşasın şanlı Afrin direnişi.' diyen HDP'lilerle, PKK'lılarla beraber boy göstereceksiniz, arkasından çıkacaksınız ortak akıldan bahsedeceksiniz. Böleceğiniz kadar böldünüz, ötekileştireceğiniz kadar ötekileştirdiniz, şimdi de ötekileştiren taraf olarak, ortak aklı kabul etmeyen taraf diye bizleri işaret edeceksiniz. Bunu kimse yemez." değerlendirmesinde bulundu.

Bülbül, Akşener'e de tepki göstererek, "Sayın Akşener, çıkmış dün Kürt siyasi hareketinin temsilcisi olarak ifade ettiği HDP'yi bugün PKK'nın siyasi uzantısı olarak ifade etmeye başlamış. Bunun arkasından da bu memleket masası tekliflerinde bulunuyor. Bu siyasi manevralara niye ihtiyaç duyuluyor, hayır mı, ne değişti?" ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar HDP ile birlikteliğini gizleyen ve kabul etmemekte direnen İYİ Parti'nin artık ifşa olduğunu belirten Bülbül, birlikteliğin ve iş yapmanın onların işine geldiğini aktardı.

Bülbül, bu yapıların, Cumhur İttifakı ile yan yana gelmelerinin söz konusu olamayacağını vurgulayarak, "Bu şartlar altında siyaseten bir iflas korkusu içerisinde birtakım manevralar, birtakım debelenmeler içerisine girildiği bir ortamda, bunların samimi değerlendirmeler olduğunu düşünüp, Cumhur İttifakı gibi tertemiz, aleni bir şekilde oluşmuş, belli bir protokol çerçevesinde hedeflerini ortaya koymuş ve belli etmiş, bu çerçeve üzerinde hareket eden bir yapıyı siz kalkıp da kendi anaforunuzun içerisine çekemezsiniz. Buna kimse müsaade etmez. Zaten liderlerin vermiş olduğu cevaplar da bu doğrultudadır." açıklamasında bulundu.

İYİ Parti, Türkiye, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 10:10 Kaynak: AA


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