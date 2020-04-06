MHP Grup Başkanvekili Bülbül'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Grup Başkanvekili Bülbül'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

MHP Grup Başkanvekili Bülbül'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından sosyal medyada, "Kadına şiddet ve çocuk istismarı suçlarının infaz indiriminden yararlanacağı" iddiasıyla bir kampanya başlatıldığı değerlendirmesinde bulunarak, "Bu kara propagandaya karşı MHP ve...

MHP Grup Başkanvekili Bülbül'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından sosyal medyada, "Kadına şiddet ve çocuk istismarı suçlarının infaz indiriminden yararlanacağı" iddiasıyla bir kampanya başlatıldığı değerlendirmesinde bulunarak, "Bu kara propagandaya karşı MHP ve AK Parti'li yetkililerden cevap gecikmemiş, bizzat kanun teklifi metni ve komisyon tutanakları ile tartışmaya yer vermeyecek şekilde gerçekler ortaya konulmuştur. İP'in iftira ve yalanı bütün boyutlarıyla gözler önüne serilmiştir." ifadesini kullandı.

Bülbül, MHP ve AK Parti gruplarının ortak imzasıyla hazırlanan, infaz düzenlemesini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında yaptığı yazılı açıklamada, 2 Nisan'da TBMM Adalet Komisyonunda başlayan görüşmelerde özellikle HDP sözcülerinin Terörle Mücadele Kanunu kapsamında işlenen suçların da kanun teklifi kapsamına alınması yönündeki taleplerinin, komisyon faaliyetini uzatma, hatta bloke ederek akamete uğratma teşebbüslerine kadar vardığını ifade etti.

CHP sözcüsünün, pakete destek vereceklerini ancak silahlı eyleme katılmamış terör örgütü üyelerinin, terör propagandası suçunu işleyenlerin, terör örgütüne yardım yataklık yapanların ve Türk Ceza Kanunu'nda devlete karşı silahlı isyan maddesi gereğince hüküm giyenlerin de paketten yararlanması gerektiğini ifade ettiğini aktaran Bülbül, İYİ Parti milletvekillerinin ise nitelikli cinsel suçları işleyen yetişkinlerin infaz indiriminden faydalanacağı konusunda tereddütleri olduğunu, İnfaz Kanunu madde 107'den bunu anladıklarını ifade ettiklerini söyledi.

Bülbül, İYİ Parti'nin bu değerlendirmesi üzerine komisyonda AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı, Ankara İnfaz Savcısı ve Adalet Bakanlığı üst bürokratlarının söz alarak; cinsel suçlarda gerek çocuklar gerekse yetişkinler yönünden herhangi bir şekilde infaz süresinde indirim olmadığını, bu kişilerin denetimli serbestlikte bir defaya mahsus 3 yıllık artıştan faydalananların da dışında tutulduğunu, bu hususta Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 107 ve 108'inci maddelerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirttiklerini kaydetti.

Yapılan bu açıklamalardan İYİ Parti milletvekillerinin, tatmin olduklarını söyleyerek teşekkür ettiklerini de belirten Bülbül, "İfade ettiğimiz şekilde gerçekleşen 18 saatlik görüşmeden sonra; Komisyonda kabul edilen kanun teklifi ile ilgili olarak özellikle İP Genel Başkanı tarafından bir iftira kampanyası başlatılmıştır. 'Kadına şiddet ve çocuk istismarı suçlarının infaz indiriminden yararlanacağı' yalanıyla sosyal medya üzerinden başlatılan bu kara propagandaya karşı MHP ve AK Parti yetkililerden cevap gecikmemiş, bizzat kanun teklifi metni ve komisyon tutanakları ile tartışmaya yer vermeyecek şekilde gerçekler ortaya konulmuştur. İP'in iftira ve yalanı bütün boyutlarıyla gözler önüne serilmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Bülbül, infaz sürelerinin indiriminden ve denetimli serbestlik sürelerinin bir defaya mahsus olmak üzere 3 yıla çıkarılmasından yararlanamayacak hükümlülülere ilişkin kanun teklifindeki düzenlemlere dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Saymış olduğumuz bu değişiklikler ile birlikte 11 ayrı kanunda değişiklik öngören kanun teklifinin spekülasyonlardan ve provokasyonlardan uzak olabilmesi için azami gayret gösterilmiş, milli ve toplumsal hassasiyetler azami ölçüde gözetilmiştir. Cezaevlerinin mevcut durumu sürdürülebilir değildir. Birçok risk ve birçok tehlikeli senaryodan bahsedebilmek mümkündür. Küresel ölçekte dünyayı ve ülkemizi etkileyen salgın hastalığın meydana getirmiş olduğu ilave hassasiyetlerde göz önüne alındığında, Genel Kurul gündemine gelecek olan infaz paketi, yalnızca cezaevinden tahliye olacaklar veya izinli ayrılacaklar açısından değil cezaevinde kalmaya devam edecekler açısından da son derece önemlidir. Bu açıdan kanun teklifinin ivedilikle yasalaşması herhangi bir şekilde siyasi hesaplaşmalara malzeme yapılmaması ülkemiz ve milletimiz açısından hayati önem arz etmektedir."

İYİ Parti, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 05:30 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı
Brezilyalı sporcu Natalia Guitler, yaptığı hareketlerle herkesi kendine hayran bırakıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim
Türkiye, dünyada koronavirüs vaka sayısında 9., can kaybında ise 12. sırada Türkiye, dünyada koronavirüs vaka sayısında 9., can kaybında ise 12. sırada         
00:01
Bakan Soylu'dan POMEM sonuçlarını bekleyen adaylara müjde: 15 güne kadar sonuçlar neticelenir Bakan Soylu'dan POMEM sonuçlarını bekleyen adaylara müjde: 15 güne kadar sonuçlar neticelenir         
23:30
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Taksiler 2 kişiden fazla yolcu taşıyamıyacak İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Taksiler 2 kişiden fazla yolcu taşıyamıyacak         
23:25
Brezilyalı sporcu Natalia Guitler, yaptığı hareketlerle herkesi kendine hayran bırakıyor Brezilyalı sporcu Natalia Guitler, yaptığı hareketlerle herkesi kendine hayran bırakıyor         
23:06
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Medya bu dönemde sorumlu bir yayıncılık ortaya koyuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Medya bu dönemde sorumlu bir yayıncılık ortaya koyuyor         
23:03
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı         
22:58
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var         
22:39
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı         
22:18
Rize-Artvin ile Rize ilçeleri ve köyleri arasında toplu taşıma durduruldu Rize-Artvin ile Rize ilçeleri ve köyleri arasında toplu taşıma durduruldu         
21:34
Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü         
21:27
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Radomir Antic vefat etti Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Radomir Antic vefat etti         
21:18
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı         
21:10
Hollanda'da cami yetkilileri, sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür etti Hollanda'da cami yetkilileri, sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür etti         
21:08
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 851 artarak 10 bini aştı ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 851 artarak 10 bini aştı         
21:04
Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı         
21:03
Tottenhamlı Son, Premier Lig'e verilen arada askerliğini yapacak Tottenhamlı Son, Premier Lig'e verilen arada askerliğini yapacak         
20:50
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu         
20:20
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor         
20:15
Sergen Yalçın, Filip Marchwinski'nin transfer edilmesini istedi Sergen Yalçın, Filip Marchwinski'nin transfer edilmesini istedi         
19:59
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi         
19:51
Koronavirüs mektubu nedeniyle görevden alınan ABD uçak gemisi kaptanına ihanet suçlaması Koronavirüs mektubu nedeniyle görevden alınan ABD uçak gemisi kaptanına ihanet suçlaması         
19:50
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 75 artarak 649'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 75 artarak 649'a yükseldi         
19:48
New York'ta koronavirüs salgınında ölenlerin parklara gömülmesi gündeme geldi New York'ta koronavirüs salgınında ölenlerin parklara gömülmesi gündeme geldi         
19:38
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik         
19:34
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti         
19:19
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi         
19:13
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı         
19:11
İtalya'da futbolcu ve teknik direktör maaşlarında indirim İtalya'da futbolcu ve teknik direktör maaşlarında indirim         
19:04
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü         
18:58
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır         
18:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2020 00:18:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Grup Başkanvekili Bülbül'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]