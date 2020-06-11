MHP Grup Başkanvekili Bülbül'den kazada ölen kadının ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Hendek ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden kadının ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Hendek Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bülbül ve beraberindekiler, Bayraktepe Mahallesi'nde dün sondaj kamyonunun eve çarpması sonucu yaşanan kaza bölgesinde inceleme yaptı.

Kazanın yaşandığı evin bahçesinde aile yakınlarından bilgi alan Bülbül, olaydan duyduğu büyük üzüntüyü dile getirerek, "Teyzemize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dilerim." ifadesini kullandı.

Bayraktepe Mahallesi'nde dün İsrafil A'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak kontrolden çıkan sondaj kamyonu, fındıklıktan devrilip kömürlüğü yıktıktan sonra bir eve çarparak durabilmişti.



İtfaiye ekiplerince kamyonun altından çıkarılan Papatya Ruhinaz Mutlu (61) yaşamını yitirmiş, yaralı Elifnaz Mutlu (10) ile kamyonda sıkışan sürücü de uzun uğraşlar sonucu kurtarılmıştı.

Bülbül, ayrıca 24 Mayıs'ta geçirdiği kaza sonrası yaralanan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'na da geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.