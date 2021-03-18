MHP Grup Başkanvekili Bülbül'den partisinin 13. Olağan Kurultayı'na ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Cumhur İttifakı anlayışıyla Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarında canla başla mücadele etmeye kararlı olduklarını söyledi.

Bülbül, MHP'nin Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 13. Olağan Kurultayı'nda, AA muhabirine, kurultayın Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüne denk gelmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde 14 Mart Pazar gününü kurultay tarihi olarak seçtiklerini anımsatan Bülbül, "Genel Başkanımız bu tarihlere, önemli günlere kıymet verir, manasına ve katacağı etkiye çok inanır. İlan ettiğimiz tarih önceden oydu. Ancak pandemi süreci ve sokağa çıkma tedbirleri devreye girince 18 Mart'a gün alabilme şansımız oldu. Bu bizi çok mutlu etti. Çanakkale Harbi'nin 106'ncı yıl dönümünde bir kongremiz var. Pandemi şartlarına rağmen bugün de büyük coşku ve heyecan ile idrak ediyoruz." dedi.

Muhammed Levent Bülbül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, özellikle Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşmesi, Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu, Meclis İç Tüzüğü, Siyasi Etik Kanunu ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinin önemli olduğunun altını çizdi.

Çift başlı Selçuklu Kartalı vurgusu

Bahçeli'nin dış politikada devletler arası ilişkilerin dostluk ve düşmanlık üzerine değil karşılıklı menfaat üzerine döneceğini belirtmesinin son derece kıymetli olduğunu dile getiren Bülbül, şunları kaydetti:

"Çift başlı Selçuklu Kartalı var. Bu bizim diplomasimizi de temsil eder. Genel Başkanımız bunu çok net ifade ediyor. Biz Batı'ya mahkum değiliz. Olmazsa olmaz Batı'yla beraber olmak durumunda değiliz, Batı'ya düşman da değiliz. Doğu da aynı şekilde, Batı ile birlikte olmamız Doğu'yu reddettiğimiz anlamını taşımaz. Türkiye bunları denge içerisinde götürebilecek kabiliyete altyapıya sahiptir."

Türkiye'nin, özellikle soğuk savaş sonrasında devletlerarası ilişkilere uygun ve buna ön alan dış politika anlayışını ortaya koyduğunu hatırlatan Bülbül, Türkiye'yi eleştirenlerin, soğuk savaş mantığından kendisini kurtaramamış kişiler olduğunu vurguladı.

Ankara merkezli politika çağrısı

MHP'li Bülbül, Türkiye'nin kendi menfaatine olanın peşinden gitmesi gerektiğini belirterek, "Cumhur İttifakı anlayışıyla Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 vizyonlarında, mücadelesinde canla başla mücadele etmeye kararlıyız. Türkiye'nin önüne çıkacak bütün engellemeleri aşabileceğimize inanıyoruz. Türk milleti inanırsa, iradesini ortaya koyarsa aşamayacağı hiçbir güçlük yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Partisinde her dönemde bir yenilenme ve tazelenme olduğuna dikkati çeken Bülbül, şöyle devam etti:

"MHP'nin, 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' anlayışı hangi isim üzerinden temsil edilirse edilsin neticede aynı motivasyonla sonuçlarını verecektir. Bugün ben burada Levent Bülbül olarak grup başkanvekiliyim, olurum, olmam fark etmez. MHP'de aynı inançla, aynı kararlılıkla bir görevi ifa etmeye çalışıyoruz. Yarın da bu şekilde devam edecektir. Şahıslar değil, davamız önemlidir."