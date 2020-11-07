MHP Grup Başkanvekili Bülbül'den Sakarya'daki patlamada yaralanan kamyon şoförüne ziyaret - Son Dakika

MHP Grup Başkanvekili Bülbül'den Sakarya'daki patlamada yaralanan kamyon şoförüne ziyaret

07.11.2020 15:55
MHP Grup Başkanvekili Bülbül'den Sakarya'daki patlamada yaralanan kamyon şoförüne ziyaret, System.String[]

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Hendek ilçesinde patlama yaşanan havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü imhası amacıyla kamyondan indirilmesi sırasında meydana gelen patlamada yaralanan kamyon şoförü Fatih Üretmen'i evinde ziyaret etti.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Hendek ilçesinde patlama yaşanan havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü imhası amacıyla kamyondan indirilmesi sırasında meydana gelen patlamada yaralanan kamyon şoförü Fatih Üretmen'i evinde ziyaret etti.

Hendek Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bülbül, MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve MHP Hendek İlçe Başkanı Burhan Namlı ile Üretmen'i evinde ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Ziyarette konuşan Bülbül, Üretmen'in kendisini yalnız hissetmediğini, moralinin yüksek olduğunu belirterek, "Bizler de belediyemiz de her zaman yanındayız. Fatih kardeşimize uzun, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyoruz. Bu vesilesiyle yaşanan patlamalarda hayatını kaybeden işçi kardeşlerimiz ile şehit düşen patlayıcı uzmanı jandarma personelimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Babaoğlu da Fatih Üretmen'in her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Fatih Üretmen ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sakarya, Patlama, Fatih, MHP, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Grup Başkanvekili Bülbül'den Sakarya'daki patlamada yaralanan kamyon şoförüne ziyaret - Son Dakika


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