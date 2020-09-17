MHP Grup Başkanvekili Bülbül'den Türk Tabipleri Birliği açıklaması Açıklaması - Son Dakika

MHP Grup Başkanvekili Bülbül'den Türk Tabipleri Birliği açıklaması Açıklaması

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "MHP'nin tepkisi, siyah kurdele kampanyasıyla sağlık hizmetlerinde bozgun planları yapan, gayri milli duruşunun gereğini her daim ortaya koyan Türk Tabipleri Birliği (TTB ) ve yöneticilerinedir.

MHP Grup Başkanvekili Bülbül'den Türk Tabipleri Birliği açıklaması Açıklaması, System.String[]

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "MHP'nin tepkisi, siyah kurdele kampanyasıyla sağlık hizmetlerinde bozgun planları yapan, gayri milli duruşunun gereğini her daim ortaya koyan Türk Tabipleri Birliği (TTB ) ve yöneticilerinedir." ifadelerini kullandı.

Bülbül, yaptığı yazılı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "TTB, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği, derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır." değerlendirmesine işaret etti.

MHP'nin tepkisinin, "siyah kurdele kampanyasıyla sağlık hizmetlerinde bozgun planları yapan, gayri milli duruşunun gereğini her daim ortaya koyan TTB ve yöneticilerine" olduğunu belirten Bülbül, TTB'nin başlatmak istediği siyah kurdele kampanyasının, adeta seferberlik halinde olan sağlık camiasında bölünme, kargaşa ve zafiyet oluşturmaya yönelik art niyetli bir girişim olduğunu kaydetti.

Bülbül, siyah kurdele kampanyası ile sağlık çalışanları arasında kurdele takan-kurdele takmayan ayrımı üzerinden bir tefrika-fitne planı yapılmak istendiğini, birliğin ve kenetlenmenin tek reçete olduğu bir dönemde TTB tarafından başlatılan bu kampanyanın asla masum görülemeyeceğini ve gösterilemeyeceğini ifade etti.

-"MHP'nin tepkisi fedakarca hizmet eden hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza değildir"

MHP'li Bülbül, şunları kaydetti:

"Bu kampanya, seferberlik ruhuyla mücadele veren sağlık ordumuzun psikolojik direncini kırmaya ve yapılan hizmetleri akamete uğratmaya yönelik sinsi bir faaliyettir. Yine sosyal medya üzerinden yürütülmeye çalışılan 'Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz' kampanyasını da bu kapsamda değerlendirmek gerekmektedir.

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, gerek siyah kurdele kampanyası gerekse bugüne kadar ortaya koyduğu gayri milli faaliyetleri nedeniyle hekimlere ve hekimliğe hizmetten uzaklaşarak, Türkiye'ye muhasım odaklarla ağız ve davranış birliği içinde olan TTB'nin kapatılması gerektiğini belirtmiştir. Liderimizin, sağlık ordumuzu birbirine düşürmeyi hedefleyen siyah kurdele fitne hareketine ve TTB'ye yönelik açıklamalarına karşı, TTB'den ve beraberlik içinde olduğu zillet odaklarından koro halinde tepki ve saldırılar gecikmemiştir. MHP'nin tepkisi fedakarca hizmet eden hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza değildir. Tepkimizin hekimlere ve sağlık çalışanlarımıza olduğu yönünde algı oluşturmaya çalışmak, alçakça bir çarpıtma faaliyetidir."

TTB'nin, devletin terörle mücadelesine karşı çıkan, Hendek operasyonlarında devletin savaş suçu işlediğini iddia eden, Afrin'e yapılan Zeytin Dalı Harekatı'nı 'insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunu' olarak gören, PKK'yı terör örgütü olarak görmeyen, terör örgütü PKK tarafından Diyarbakır'da şehit edilen Doktor Abdullah Biroğlu'nun ölümüyle ilgili PKK'yı kınamadığını belirten Bülbül, "TTB'nin gayri milli bir çizgide olduğuna dair şüphe yoktur. Aynı TTB, şimdi de Kovid-19 salgınıyla ilgili olarak cansiperane mücadele içerisinde olan Sağlık Bakanlığımızı ve sağlık çalışanlarımızı yalanlarıyla, tahrikleriyle provoke etmektedir. Ülkemizin her kader anında düşman beşinci kolu gibi hareket eden TTB yönetimi, bu faaliyetlerine devam edememelidir." ifadelerini kullandı.

"MHP meselenin farkındadır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bu konuda yaptığı açıklamaların son derece haklı ve kamuoyunun üzerinde dikkatle durması gereken açıklamalar olduğunu vurgulayan Bülbül, bu açıklamalara karşı sosyal medya üzerinden yapılan organize saldırıların ise Türkiye düşmanı terör odakları tarafından organize edilen saldırılar olduğunu belirtti.

MHP'ye yönelen bu saldırıların, milli ve haklı duruşunu teyit ettiğini ifade eden Bülbül, bu odakların çok açık bir şekilde Kovid-19 mücadelesinde Türkiye'nin başarısız olmasını istediğini kaydetti.

Bu çevrelerin Kovid 19 salgınını, ekonomi, dış politika, güvenlik ve enerji gibi, Türkiye'yi kuşatma ve zayıflatma alanlarından biri olarak gördüğünü belirten Bülbül, "MHP meselenin farkındadır. Büyük bir azim ve kararlılıkla Türkiye'ye yönelik kuşatmanın yok edilmesi için mücadelesine devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Tabipleri Birliği, Türkiye, Milli, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 16:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP Grup Başkanvekili Bülbül'den Türk Tabipleri Birliği açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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