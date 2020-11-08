MHP Grup Başkanvekili Bülbül, Hendek ilçesindeki hizmetleri inceledi - Son Dakika

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Hendek ilçesinde hizmet tanıtım turuna katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun düzenlediği, Uludere Sosyal Tesislerinde başlayan tanıtım turu kapsamında, ilçe merkezinde 1,3 dönüme inşa edilen Hendek Afet ve Koordinasyon Merkezi (HAKOM) projesi gezildi.

Daha sonra Başpınar Mahallesi'nde 34 dönüm arazide inşa edilecek olan Süleyman Seba Spor Kompleksi projesi hakkında heyeti bilgilendiren Babaoğlu, Sakarya Valiliği işbirliğinde şehir merkezinde hayata geçirilecek "Psikososyal Destek ve Nitelikli İstihdam Merkezi" projesini de yerinde tanıttı.

Yenimahalle Yıldırım Beyazıt Caddesi yolu üzerinde toplam 10 dönümü kapsayan cadde ve park projesi ile 34 kilometreye ulaşan ve şehir merkezinde başlayıp Yenimahalle'de devam 3. etap yağmur suyu hattı çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Bülbül, çalışmalara ilişkin, mali açıdan böylesine zor bir süreçte Hendek'in her mahallesine yapılan hizmetler ve vizyon projelerin göğüslerini kabarttığını belirterek, "Yerli ve milli anlayışla kendi imkanlarımızla neler yapabiliriz diye bir çabanın olduğunu görüyorum. Üretim gücünü arttıran bu davranış Hendek için bir şanstır, modeldir." ifadesinin kullandı.

Babaoğlu da "Adil ve adaletli bir şekilde kaynaklarımızı etkin kullanarak, belirlenen plan ve program dahilinde Hendek'in tüm sorunlara kalıcı çözümler üretiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Hendek İlçe Başkanı Burhan Namlı, İl Kadın Kolları Başkanı Elif Saral Uzun, Hendek İlçe Kadın Kolları Başkanı Zübeyde Gürbüz, Hendek Ülkü Ocakları Başkanı Sıtkı Yaz'ın yanı sıra AK Parti Grup Sözcüsü Hamit İsmailoğlu ve meclis üyeleri de yer aldı.