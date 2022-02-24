MHP Grup Başkanvekili Bülbül, SATSO meclisine konuk oldu - Son Dakika
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MHP Grup Başkanvekili Bülbül, SATSO meclisine konuk oldu

24.02.2022 11:05
MHP Grup Başkanvekili Bülbül, SATSO meclisine konuk oldu

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) meclis toplantısına katıldı.

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) meclis toplantısına katıldı.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan Bülbül, salgın sürecinde devletlerin sosyal güvenlik ve sağlık altyapılarının ne kadar kıymetli olduğunun anlaşıldığını, Türkiye'nin Kovid-19'la iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

Bülbül, büyüme açısından bakıldığında Türkiye'nin, özellikle 2021'de dünyada çok ciddi ölçüde büyüme oranı yakalayan birkaç devletten biri haline geldiğine dikkati çekerek, "İhracatımız 225 milyarı aştı, ithalatta dışa bağımlılığı azaltma konusunda devletimiz yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyüme çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisine yaptığı yatırımların çok önemli olduğunu vurgulayan Bülbül, "Bizler siyasi varlığımızın devamı için değil, ülkemizin içinde bulunduğu sorunlardan kurtulması, daha aydınlık gelecek için güçlü şekilde hazır olması için çalışıyoruz. Ülkemiz adına ümitliyiz, bu sürecin ve sıkıntıların geçici olduğu kanaatindeyiz. Yılın sonuna kadar sürecin olumlu yöne döneceğinden eminiz. Sanayicimiz, tüccarımız, iş dünyamız dinamik şekilde çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"Serbest bölge için üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız"

Sakarya'nın sanayi alanında dinamizm ve hareketliliğiyle Türkiye'nin gelişeceği bu yolda en büyük paylardan birini alacağını vurgulayan Bülbül, şunları kaydetti:

" OSB'lerin, istihdamın ve ekonominin gelişmesi, Sakarya'ya çok daha yarayacaktır. Serbest bölgeyle alakalı üzerimize düşeni yapma konusunda başkanlarıma gereken izahatta bulundum. Sakarya'ya ciddi katkı sağlayacak bir proje ve umuyoruz ki bu dönemde neticeye kavuşturabiliriz. Sanayicilerimizin ortak sıkıntılarının başında nitelikli istihdam problemi geliyor."

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da hedeflerinin, şehrin ve ülkenin tükettiğinden fazlasını üretecek konuma erişmesini sağlamak olduğunu belirterek, jeopolitik ve daha birçok hususta ciddi avantajlara sahip şehrin üretim merkezi olması adına birçok projelerinin bulunduğunu kaydetti.

Konuşmasının ardından SATSO meclis üyelerinin görüş ve önerilerini dinleyen, sorularını cevaplayan Bülbül'e plaket takdim edildi, "Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı" kitabı hediye edildi.

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Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Türkiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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