MHP Grup Başkanvekili Bülbül: "Srebrenitsa Soykırımı'nın acıları hala yüreğimizde" - Son Dakika

MHP Grup Başkanvekili Bülbül: "Srebrenitsa Soykırımı'nın acıları hala yüreğimizde"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Srebrenitsa Soykırımı'nın acılarının hala yüreklerde olduğunu belirterek, "Bu soykırımı yapanları ve buna göz yumanları tarihin huzurunda lanetliyoruz.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Srebrenitsa Soykırımı'nın acılarının hala yüreklerde olduğunu belirterek, "Bu soykırımı yapanları ve buna göz yumanları tarihin huzurunda lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

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Bülbül, yaptığı yazılı açıklamada, Srebrenitsa'da en az 8 bin 372 Müslümanın vahşice katledildiği acı olayın üzerinden 25 yıl geçtiğini, acının hala yüreklerde olduğunu belirtti.

Savaş suçlusu Ratko Mladiç komutasındaki Sırp birliklerinin, 11 Temmuz 1995'te Srebrenitsa'yı ele geçirdiğini, şehirde yaşayan sivillerin, Sırp katillerin şehre girmesinden itibaren Birleşmiş Milletler bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlere sığınmak istediklerini anımsattı.

Bülbül, Hollandalı askerlerin ise gece yarısı Birleşmiş Milletler Gücü'nün Hollandalı komutanının verdiği emirle Srebrenitsa'yı boşalttıklarını anımsatarak, savaş sırasında şehrin güvenliğinden sorumlu olan komutan Thom Karremans'ın kendisine sığınan 25 bin mülteciyi ve şehri, Sırplara teslim etmesi nedeniyl, Bosnalıların vahşice katledildiğini anlattı.

Bülbül, savaştan sonra müebbet hapse mahkum edilen katil Mladiç'in Srebrenitsa'da sarf ettiği sözlerin tarihin karanlık sayfalarına yazıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sırp bayramı arifesinde şehri milletine armağan ettiğini söyleyen katil Mladiç, 'Nihayet bu topraklarda Türklerden intikam alma zamanı gelmiştir' diyerek Türk ve Müslüman düşmanlığını alenen dile getirmiştir. Yaşanan bu büyük zulme batılı devletler sessiz kalmış özellikle BM bünyesinde görev yapan Hollanda, soykırımdaki rolü itibarıyla, sorumlu tutulması gereken ülkeler arasında olmuştur."

Daha sonra ortaya çıkan bir video kaydında, Sırp generalin kenti boşaltan Hollandalı komutana hediye verirken görüntülerinin bile ortaya çıktığını aktaran Bülbül, " Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007 yılındaki kararında, Srebrenitsa ve civarında yaşananları soykırım olarak kabul etmiştir. Acıları hala içimizde olan Bosnalı şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet dilerken bu soykırımı yapanları ve buna göz yumanları tarihin huzurunda lanetliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Birleşmiş Milletler, Srebrenitsa, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 15:23 Kaynak: AA

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