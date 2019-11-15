MHP Grup Başkanvekili Bülbül:

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "Şu an Türkiye'de gelişmeler de bize gösteriyor ki, biz ülkemizin bekasını düşünüyoruz, bunun için çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Ama bunun yanı sıra ekonomik ve sosyal olarak da milletimizin ihtiyaçlarını gidermek için büyük bir azimle, kararlılıkla, samimiyetle mücadelemize devam ediyoruz." dedi.

Gaziantep'in merkez Oğuzeli Belediyesince yapılan ve kadınların istihdam edildiği nar taneleme ile sıkma tesisi düzenlenen törenle açıldı.

Bülbül, tesisin açılışında yaptığı konuşmada, tarımsal kalkınmanın Türkiye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Tarımsal ürünlerin katma değer oluşturacak şekilde değerlendirilmesinin hem istihdam hem de üreticinin daha fazla kazanç elde etmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Bülbül, "Bu iki amacı birlikte gerçekleştirmek açısından bugün açılışı yapılan tesis son derece takdire şayan." diye konuştu.

Bülbül, bu gelişmelerin daha da güzel bir şekilde devam etmesini diledi.

Ülkenin zor günlerden geçtiğini anlatan Bülbül, "Birliğimizi, bütünlüğümüzü, bekamızı temin etmek hayati önem arz ediyor. Bunun için her türlü fedakarlığı göze almış durumdayız. Millet olarak, devlet olarak çok önemli ve güçlü bir duruş içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Ekonomik ve sosyal alanda da yapılacakların olduğunu aktaran Bülbül, şöyle devam etti:

"Biz, 'Ülkemizin bekasını düşünüyoruz' derken vatandaşımız açsa, açıktaysa, sıkıntı içerisindeyse, işsizlik varsa, diğer bütün problemleri de ekonomik sosyal açıdan ortaya çıkan bütün sıkıntıları da göğüslemek durumundayız. Şu an Türkiye'de gelişmeler de bize gösteriyor ki, biz ülkemizin bekasını düşünüyoruz, bunun için çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Ama bunun yanı sıra ekonomik ve sosyal olarak da milletimizin ihtiyaçlarını gidermek için büyük bir azimle, kararlılıkla, samimiyetle mücadelemize devam ediyoruz. Bu gösterilen emeklerin, çabaların zayi olmamasını Allah'tan diliyorum."

Diğer konuşmacılar

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da kadın istihdamının ve bereketli Oğuzeli topraklarında yetişen narın değerlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da tesisin GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Oğuzeli Belediyesi ile İŞKUR'un iş birliği ile hayata geçirildiğini ve bölge çiftçisine katkı sağlayacağını kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bölgeye yaptıkları yatırımları anlatarak, tesisin de kente önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, tesisin ilçe için bir ilk olduğunu vurgulayarak, "Bizim sembolümüz nardır. Aklımız yettiğinden beri bu topraklar bize Türkiye'nin en güzel narını verir. Narımız Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından da tescillendi. Biz de bunu daha çok değerlendirelim, buradan çıkan ürünleri çeşitlendirelim diye GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile bu tesisi kurduk." dedi.

Kılıç, sadece kadınların istihdam edildiği tesiste taneleme, sıkma, nar ekşisi, nar reçeli ve nar marmelatı yaptıklarını, gelecek yıl ürün çeşitliliğini daha da artıracaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi.