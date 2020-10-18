MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan, Kılıçdaroğlu hakkında flaş iddia - Son Dakika

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan, Kılıçdaroğlu hakkında flaş iddia

18.10.2020 20:27

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Anayasa Mahkemesinin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararına değinerek, "Bu Berberoğlu hadisesinde asıl yargılanması gereken kişi Kılıçdaroğlu'dur.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Anayasa Mahkemesinin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararına değinerek, "Bu Berberoğlu hadisesinde asıl yargılanması gereken kişi Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu'nun sorumluluğu gözden ırak tutuluyor. Adeta bu hadisede kuryelik görevi yapmıştır Kılıçdaroğlu. Bunu kimse neden konuşmuyor tartışmıyor" dedi.

Akçay, partisinin Afyonkarahisar 13. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan ve gündemdeki konulara değinen Akçay, MHP'nin krizlere engel olan ve sorunlara çözüm üreten bir siyasi parti olduğunu vurguladı. Konuşmasında daha sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne değinen Akçay, "Cumhur İttifakı aynı zamanda bir sistem ittifakıdır. Adına da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti eski sisteme nispetle şimdi daha güçlüdür. Gerek yürütmede gerekse de yasamada sistemsel düzenlemeler yapıldı. Sistem değişikliği büyük ölçüde buna katkı sağladı. Ancak özellikle 1961 Anayasasının kalıntısı olan bazı kurumsal yapılarında bu sistemin doğasına ve mantığına uygun şekilde yeniden yapılandırılması ve teşkilatlandırılmasına ihtiyaç vardır" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN SORUMLULUĞU GÖZDEN IRAK TUTULUYOR"

Akçay ardından gündemdeki sıcaklığını koruyan Anayasa Mahkemesinin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararına da değinerek asıl yargılanması gereken kişinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılınçdaroğlu olduğunu savundu. Akçay, "Bu tartışmalarla asıl gerçekler gizleniyor arkadaşlar. MİT tırları, FETÖ kumpasıyla Türkiye'ye iftira atılmasına ve bir kısım devlet sırlarının da ortaya çıkarılmasına yol açan bir casusluk faaliyeti olarak ortaya çıktı. Kim bu Berberoğlu? Berberoğlu kim? O zaman milletvekili, eski gazeteci. İşin hakikatine baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu, o dönem Zaman gazetesini ziyaret ediyor. Ondan 10 gün sonra, bu MİT tırları hadisesini de Can Dündar, Cumhuriyet gazetesinde haber yapıyor. Hatta bunu kendi yazdığı kitabında da itiraf ediyor. Daha sonra ben bunu 'solcu milletvekilinden aldım' diyor. Onun da Berberoğlu olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi düşünelim. Bir milletvekili bunu Can Dündar'a servis etmiş olabilir mi? Bu mümkün değil. Kılıçdaroğlu'nun haberi olmadan. Bu Berberoğlu hadisesinde asıl yargılanması gereken kişi Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu'nun sorumluluğu gözden ırak tutuluyor. Adeta bu hadisede kuryelik görevi yapmıştır Kılıçdaroğlu. Bunu kimse neden konuşmuyor tartışmıyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kongrede seçime geçildi. Divan başkanlığını Akçay'ın yaptığı olağan kongrede, Mehmet Kocacan yeninden il başkanı oldu.

(MEVLÜT TINAS/İHA)

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan, Kılıçdaroğlu hakkında flaş iddia
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan, Kılıçdaroğlu hakkında flaş iddia
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan, Kılıçdaroğlu hakkında flaş iddia
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan, Kılıçdaroğlu hakkında flaş iddia

Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili, Erkan Akçay, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan, Kılıçdaroğlu hakkında flaş iddia - Son Dakika


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