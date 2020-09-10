MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün'e ziyaret - Son Dakika

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akçay'a yeni tip koronavirüs salgınına karşı yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ergün, "Büyükşehir Belediyesi olarak koronavirüs salgınına karşı ilk günden beri tüm birimlerimizle mücadele ediyoruz. Aktif haldeyiz. İnşallah bugünleri de geride bırakırız." dedi.

Erkan Akçay ise yaptığı konuşmada, vatandaşların bu süreçte daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu ve Ertuğrul Yıldırım da katıldı.

Başkan Ergün, ziyaretin sonunda Akçay'a günün anısına özel bir tablo hediye etti.