MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, gazetecilerle buluştu - Son Dakika

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, terör sorunun Hakkari'ye 35 yıl kaybettirdiğini ve buna rağmen kente önemli yatırımların yapıldığını belirtti.

Akçay, kentteki bir kahvaltı salonunda buluştuğu gazetecilere yaptığı açıklamada, partisinin "Adım Adım 2023 İl İl Anadolu Programı" kapsamında kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek bölge halkı, partililer ve esnafla buluştuğunu söyledi.

Kentin işsizlik oranının Türkiye genelindeki işsizlik oranından fazla olduğunu, sanayi yatırımlarının artırılması ve teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Akçay, "Hakkari bulunduğu jeolojik ve coğrafi konumu nedeniyle maden çeşitliliği ve rezervi yönünden zengin ve yüksek potansiyel taşıyan bir ilimizdir. Yapılan çalışmalar sonunda krom, kurşun, çinko, kükürt cevherlerine yönelik bulgular ortaya çıktı. Türkiye'nin en büyük rezervlerine sahip karbonatlı, sülfürlü çinko yatakları var." dedi.

Akçay, kentin zengin doğal güzelliklere sahip olduğuna işaret ederek bu değerlerin turizme kazandırılması halinde bölgenin sosyal ve ekonomik yönden kalkınmasına önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

"Hakkari'yi Van'a bağlayan bir alternatif yol yapılmalı"

Hakkari nüfusunun yüzde 70'nin tarım ve hayvancılıkla uğraştığını ve işlenebilen tarım arazisinin az olduğunu aktaran Akçay, şöyle konuştu:

"Hakkari'de ekonominin yeniden canlandırılması, öncelikle huzur ve güven ortamının tesis edilmesine bağlıydı ve bu ortam da büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Hakkari için daha özel sosyo ekonomik projelerin yapılmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. Kamu ve özel yatırımlar artırılmalı, ulaşım ağı genişlemeli, mevcut ulaşım ağı yenilenmeli ve havalimanı daha aktif hale getirilmelidir. Hakkari'yi Van'a bağlayan bir alternatif kara yolunun yapılması ve aynı güzergahta demiryolunun da yapılması gerektiğini düşünüyoruz."

Üzümlü Sınır Ticaret Merkezi'nin yakın zamanda açılacağını öngördüklerini ve Derecik'teki Umurlu Sınır Kapısı'nın da eksikliklerin tamamlanmasından sonra açılacağını düşündüklerin anlatan Akçay, şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Parti olarak bahsettiğimiz hususların da her platformda takipçisi olacağımızı Hakkarili hemşehrilerimize belirtmek istiyorum. Terör sorunu Hakkari'nin ve bölgenin en az 35 yılını çalmış ve heba etmiştir. Bu 35 yıl Hakkari'nin kayıp yılları olmuştur. Buna rağmen çok önemli yatırımlar ve hizmetler yapılmış ve devam etmektedir. Hakkari terörle anılmaktan çok büyük rahatsızlık duymuştur, duymaktadır. Adeta bıkıp usanmıştır. Ancak son yıllarda terörün bitmesiyle, güvenlik ve huzurun tesisiyle birlikte Hakkari için yeni ve güzel bir döneme girildiğini düşünüyoruz. Ülke, millet, Hakkari olarak bunun kıymetini çok iyi takdir etmeliyiz ve değerlendirmeliyiz. Öyle inanıyor ve görüyoruz ki Hakkari ticaret, turizm, tarım, hayvancılık ve madencilik potansiyeli ile kısa ve orta vadede Türkiye'nin parlayan yıldızı olacaktır."

Programa, MHP MYK üyeleri Mehmet Beşir Tatar, Ali Uçak ve Mustafa Bahadır Çiçek, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar, merkez ilçe başkanı Sedat Özbek ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.