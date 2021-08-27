MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül'den aşı çağrısı Açıklaması - Son Dakika

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, aşıyla ilgili sosyal medyada yapılan olumsuz haberler ve sosyal mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Sakarya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü'yü ziyaret eden Bülbül, burada sağlık alanında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki Aşı Merkezi'ne geçen Bülbül, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti, yetkililerle de aşılama konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Bülbül, ziyaretinin ardından AA muhabirine, salgınla mücadelede bilinçlenmenin sağlanması ve farkındalık oluşturmak amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kendisinin de iki doz aşı yaptırdığını anlatan Bülbül, şöyle konuştu:

"Şurası kesin, aşı olanlarda yoğun bakımlarda yatan hasta sayısının çok az olduğunu ve aşının ciddi oranda koruyuculuğunun bulunduğunu görüyoruz. Vefatlarda ve yoğun bakımda yatanlardan çoğunun aşı yaptırmayanlardan olduğunu biliyoruz. Bu durumun son derece üzüntü verici. Bir gerçek var, aşı koruyor, kurtarıyor. Toplum içerisinde somut olmayan birtakım gerekçelerle, delili, hiçbir ispatı olmayacak bazı ifadelerle bu meselenin üzerine büyük bir karartma ve kafa bulandırma işi yürütülüyor. Bu nedenle aşıyla ilgili sosyal medyada yapılan olumsuz haberler ve sosyal mesajlara itibar edilmemesi gerekiyor."

Sağlık Bakanlığının salgın sürecindeki açıklamalarının önemli olduğunu anımsatan Bülbül, devletin bütün kademelerindeki yöneticilerin gönül rahatlığıyla aşı olduğunu kaydetti.

Bülbül, salgından kurtulmanın yolunun aşıdan geçtiğini sözlerine ekledi.