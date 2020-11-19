MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül Açıklaması - Son Dakika

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül Açıklaması

19.11.2020 18:45

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, "Alaadin Çakıcı böyle bir mektupta Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili bir değerlendirme yaptıysa bunda eğer hukuka aykırılık, bir suç unsuru varsa, bunun için başvuru mercileri bellidir" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, "Alaadin Çakıcı böyle bir mektupta Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili bir değerlendirme yaptıysa bunda eğer hukuka aykırılık, bir suç unsuru varsa, bunun için başvuru mercileri bellidir" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Bülbül, Altay'ın partilerine ve Genel Başkanları'na yönelik çok ağır, ahlaki seviyeleri aşan ifadelerini ayakları altında çiğnediklerini belirterek, "Bu meseleler üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Cumhur ittifakının üzerine gelinme çabasıdır. Bunu ahlaki hiçbir tarafı yoktur. Alaadin Çakıcı böyle bir mektupta Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili bir değerlendirme yaptıysa bunda eğer hukuka aykırılık, bir suç unsuru varsa, bunun için başvuru mercileri bellidir. Ancak ona karşılık olarak yeniden başka bir hakaret yolu seçmek, siyasi bir kurnazlıkla başka işleri kotarmaya çalışmak hiç bir şekilde kabul edilemez" dedi.

Bülbül, şöyle konuştu:

"Asıl rezillik müfterilik, PKK'yı terör örgütü görmeyenlerle kader ve güç birliği yapmaktır. Meydanlarda bebek katili Apo'nun heykelini dikeceğim diyen Kobani eylemlerinde verdiği talimatla ülkede isyan faaliyeti ortaya çıkmasına sebep olup, 35 ili yakıp yıkan ve ölümlere sebep olan Selahattin Demirtaş için seferber olmaktır. PKK'lı terörist Sakine Cansız'a sahip çıkan ve arkasından ağıt yakan ve DHKP-C başta olmak üzere aşırı sol terör örgütleri ve odaklarıyla iç içe olan CHP İstanbul İl Başkanı'na sahip çıkmak ve onu desteklemektir. PKK'nın Suriye kolu olan YPG, PYD'yi halk kahramanı yerel güçler olarak görmek ve ona yönelik yapılan operasyonlarda örneğin Zeytin Dalı operasyonda Afrin'nin merkezine girilmesin diyerek PYD ve PKK'lı teröristlere sahip çıkmaya çalışmaktır, sahip çıkmaktır asıl rezillik." - ANKARA

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül Açıklaması
MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül Açıklaması
MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül Açıklaması
MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül Açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu, Alaadin Çakıcı, PKK, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül Açıklaması - Son Dakika


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