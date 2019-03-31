Son Dakika Haberleri: MHP Grup Başkavekili Erkan Akçay, Oyunu Kullandı

MHP Grup Başkavekili Erkan Akçay, Oyunu Kullandı

1 saat önce

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Önceki seçimlere göre katılımın yüksek olacağı kanaatindeyiz.

MHP Grup Başkavekili Erkan Akçay, Oyunu Kullandı, System.String[]
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Önceki seçimlere göre katılımın yüksek olacağı kanaatindeyiz." dedi.

Eşi Naciye Akçay ile Yunusemre ilçesindeki Cemal Ergün İlkokulu'na gelen Erkan Akçay, 1445 numaralı sandıkta oy verdi.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Akçay, Cumhur İttifakı olarak yoğun bir seçim kampanyası dönemini geride bıraktıklarını söyledi.

MHP olarak Türkiye genelinde yoğun bir çalışmayla ittifaka destek verdiklerini vurgulayan Akçay, "Bugün sandıklar açılacak ve neticeler alınacak. İnşallah ülkemiz, insanımız ve Manisamız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Önceki seçimlere göre katılımın yüksek olacağı kanaatindeyiz. Diğer illerden aldığım bilgiye göre seçime yüksek katılımın olduğunu öğrendik." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:28 Kaynak: AA

Yunusemre, MHP, Akçay, Politika
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