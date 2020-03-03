MHP Grup Toplantısı - Son Dakika

MHP Grup Toplantısı
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelmesi Salonda katılımcılardan detaylar TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı. - Detaylar -
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:37 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelmesi
Salonda katılımcılardan detaylar TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı. - Detaylar -
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