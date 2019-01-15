MHP Grup Toplantısı - Detaylar
1 saat önce
- MHP TBMM grup toplantısından detaylar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye gelişi TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
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TBMM grup toplantısından detaylar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin kürsüye gelişi TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (10)
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:24 Kaynak: AA
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