Son Dakika Haberleri: MHP Grup Toplantısı - Detaylar

MHP Grup Toplantısı - Detaylar

1 saat önce

- MHP TBMM grup toplantısından detaylar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye gelişi TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

- MHP TBMM grup toplantısından detaylar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye gelişi TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (10)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:24 Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, MHP, Güncel
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