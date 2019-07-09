MHP grup toplantısı - Detaylar
1 saat önce
-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salonda oturması -Bahçeli'nin kürsüye çıkması -Salondaki katılımcılar TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:33 Kaynak: AA
- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin salonda oturması
-Bahçeli'nin kürsüye çıkması
-Salondaki katılımcılar
TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. (Detaylar)
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