MHP Gülşehir Seçim Bürosu Açıldı

MHP Gülşehir
Seçim Bürosu düzenlenen törenle açıldı. Kızılırmak Caddesi
'nde toplanan partililer, ellerinde Türk bayrağı ile mehteran takımı eşliğinde seçim bürosunun önüne kadar yürüdü.
Buradaki programda konuşan MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Nevşehir
genelinde 23 seçim bölgesinde MHP adaylarının yarıştığını ve tamamının 31 Mart'ta sandıktan zaferle çıkacağına inandığını belirtti.
Gerçekleştirilecek yerel seçimlerin ülkenin bekası için büyük önem arz ettiğini vurgulayan Kaya, MHP Gülşehir Belediye Başkan Adayı Şengezer Kürk
için destek istedi.
Konuşmaların ardından seçim bürosunun açılış kurdelesi kesildi.
Törene, MHP MKYK üyesi Mehmet Varol
, Nevşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç
, Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Türker
, MHP İlçe Başkanı Güray Çevirme ve partililer katıldı.