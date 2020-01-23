MHP Gürsu İlçe Başkanı Beysir hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MHP Gürsu İlçe Başkanı Beysir hayatını kaybetti - Son Dakika

MHP Gürsu İlçe Başkanı Beysir hayatını kaybetti

29 dakika önce

Milliyetçi Hareket Parti (MHP) Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir hayatını kaybetti.

MHP Gürsu İlçe Başkanı Beysir hayatını kaybetti, System.String[]

Milliyetçi Hareket Parti (MHP) Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir hayatını kaybetti.


Olay, saat 22.00 sıralarında Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir, evinde bilinmeyen bir sebepten dolayı tabancasıyla intihar etti. Silah sesinin duyulması üzerine odaya giren aile sakinleri Beysir'i kanlar içerisinde gördü. Yapılan ihbarın ardından sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Beysir, hayatını kaybetti. Olayın duyulması üzerine Beysir'in ailesi ve partililer hastaneye akın etti.


MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, "Akşam saatlerinde vahim olay meydana geldi. Teşkilat olarak üzüntülüyüz. Cenaze yarın ikindi namazını müteakip Orhaneli'nin Topuk köyünden kaldırılacaktır" dedi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:


"Milliyetçi Hareket Partisi Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir'in hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Rabbim rahmetiyle kucaklasın. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum." - BURSA

Ali Osman, Bursa, Gürsu, MHP, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:38 Kaynak: İHA
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