Son Dakika Haberleri: Mhp, Gürün'de Seçim Bürosu Açtı

Mhp, Gürün'de Seçim Bürosu Açtı

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gürün seçim bürosu düzenlenen törenle açıldı.

Mhp, Gürün'de Seçim Bürosu Açtı, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gürün seçim bürosu düzenlenen törenle açıldı.

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında MHP, Gürün'de seçim bürosu açtı. Seçim bürosu açılışı için düzenlenen tören Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Gürün Belediye Başkanı ve başkan adayı Nami Çiftçi,"İlk gün söylediğimiz gibi, çalışmalarımızda daima şeffaf, dürüst, tarafsız ve insan odaklı yönetim anlayışıyla bugünlere geldik. İnşallah yine sizlerin desteğiyle dik duruşumuzu ve samimiyetimizi koruyarak hizmetimize devam edeceğiz. El ele vererek ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasını sağlamak içinde büyük gayret göstereceğiz." dedi.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ise yerel seçimlerin Gürün için hayırlı olmasını diledi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından vatandaşlara yemek dağıtıldı.

Açılışa MHP Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz, MHP Darende İlçe Başkanı Mehmet Altun, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 10:58 Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Gürün, MHP, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TFF Başkanlığı İçin Adı Geçen Saffet Sancaklı, Fenerbahçe-Ç. Rizespor Maçını Tribünden Takip Etti AK Parti'de 81 İlde Motivasyon Eğitimleri Başladı

MHP Adaylarının Posterleri Lise Pansiyonunun Duvarına Asıldı MHP'nin İkinci Adamı, Anket Şirketlerini Topa Tuttu: Bizi Kandırıyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 12:43:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mhp, Gürün'de Seçim Bürosu Açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]